Головні противники України в Євросоюзі: що спільного та відмінного між Орбаном і Фіцо

Консенсус в Європі наразі відсутній. На нещодавньому саміті ЄС Словаччина заблокувала ухвалення нового 18-го санкційного пакета проти Росії, а Угорщина ще й відкриття переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в етері 24 Каналу підкреслив, що з питань стратегічного розвитку ЄС і її безпеки щось треба докорінно змінювати. Право консенсусного голосування має бути інституційно відкориговане.

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Орбан чи Фіцо: хто з них небезпечніший опонент для України

Словаччина та Угорщина, в яких, як зазначив політолог, явно простежується проросійський вплив, блокують ініціативи, які покликані робити Європу сильнішою. Тому потрібно шукати інструменти впливу на ці країни: як прямого, так і опосередкованого. А з Угорщиною, з його слів, варто діяти через політичні засоби.

Буряченко наголосив, що варто розуміти першопричини такої деструктивної поведінки Словаччини й Угорщини. Вона, за його переконанням, різна. У Словаччини (Фіцо) вони перш за все економічні, тому що він сам формулює причини свого блокування рішень побоюванням, що, по-перше, його країні не вистачить газу і нафти, що низка його підприємств може збанкрутувати.

По-друге, він остерігається, щоб зараз російська сторона по енергетичних контрактах, які по суті нині заблоковані, не виставила Словаччині величезну неустойку. Фіцо хоче від ЄС, аби він публічно підставив плече Словаччині та сказав, що візьме на себе спільну боротьбу в разі такої агресивної політики від Росії.

Фіцо реалізує свою політику з виключно фінансових меркантильних міркувань. Політично він не є настільки агресивним, як Орбан з Угорщини,

– пояснив політолог.

А от Орбан, на чому зауважив Буряченко, створив авторитарний режим в Європі, країну, в якій ЗМІ під його контролем. Він суттєво залежить від російських грошей. Угорські силовики активно співпрацюють з російськими.

"Цей опонент для України є набагато небезпечнішим. Орбан на свій політичний прапор поклав протистояння проти України, блокування її європейської ініціативи, тому говорити з ним напряму – малоефективно. Це вже намагався робити Зеленський, Сибіга, Шмигаль", – озвучив Буряченко.

З Орбаном, на думку політолога, треба діяти асиметрично. Як варіант, можна напрацювати спільну політику з країнами, які розташовані навколо Угорщини. Там взаємне переміщення населення.

Приклад Болгарії, Румунії під час виборів дав чітко зрозуміти, що навіть болгари й румуни, які перебувають постійно на території Угорщини, на 95% голосують за проєвропейських вектор розвитку своїх країн,

– зазначив Буряченко.

А це, зі слів політолога, значить, що не все так монопольно й під повним контролем Орбана. Буряченко переконаний, що Угорщина має великий протестний потенціал і багато угорців чудово розуміють, що ця шантажна деструктивна політика їх прем'єр-міністра шкодить не тільки в цілому ЄС, а й самій Угорщині.