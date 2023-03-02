Орбан пропонує створити європейське НАТО, але без США

Угорський прем'єр Віктор Орбан закликає створити новий безпековий союз. Лідер Угорщини хоче, аби союз створили за аналогом НАТО, однак без США.

Віктор Орбан закликав Європейський Союз створити орган безпеки на кшталт НАТО без участі США. Він зізнався, що пропонував таку ідею у 2012 році.

Дивіться також Орбана "задушили в обіймах": чому прем'єр Угорщини вирішив відвідати Київ

Орбан вважає, що країни Європи повинні бути готові самостійно захищатися

"Європейське НАТО було б рішенням. Я вже пропонував це у 2012 році", – сказав Орбан, додавши, що європейські країни повинні бути готові захищати себе самостійно.

Також прем'єр Угорщини зробив висновок, що Москва може зіткнутися з труднощами в найближчі два – три роки. Однак він додав, що ситуація знову зміниться на краще, оскільки росіяни вміють вчитися і пристосовуватися до труднощів, і їх не можна недооцінювати.

Що Орбан думає про вступ України в НАТО

Нещодавно Віктор Орбан сказав, що він не в захваті від усього, що відбувається в Альянсі. За словами угорського прем'єра, рано чи пізно постане питання вступу України до НАТО.

Він сказав, що в Альянсі повинні "десять тисяч разів подумати про подальше розширення НАТО на схід, щоб це не втягнуло Угорщину у війну".

Водночас Орбан додав, що це застереження не стосується вступу до НАТО Швеції та Фінляндії. Цікаво, що Україна та Фінляндія мають кордон з Росією, але прем'єр Угорщини наголошує на цій проблемі тільки в контексті нашої країни.

Орбан може приїхати в Київ