Орбан намагався зробити з Зеленського ворога, але не вийшло, – мер Будапешта

Віктору Орбану потрібен "ворог", якого можна буде звинуватити у всіх негараздах країни. Прем'єр-міністр Угорщини просто не може визнати, що його політика неефективна.

Про це заявив опозиційний політик Угорщини та мер Будапешта Гергей Корачонь в одному з інтерв'ю. На його переконання, Орбан намагався зробити Зеленського таким ворогом, однак його план провалився.

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Виявилося, що Україна як ворог не підходить

За словами мера Будапешта, прем'єр-міністр Угорщини намагався зробити президента України своїм противником. Річ у тім, що Орбан постійно шукає ворогів, щоб переконати народ, що це через них "справи йдуть не так".

У іншому разі їм доведеться визнати, що вони погано керують країною,

– пояснив опозиційний політик.

Однак спроба не вдалася і тоді, каже Гергей Корачонь, Віктор Орбан швидко змінив стратегію. Він привселюдно порівняв Зеленського з мучеником Імре Надєм, якого стратили якого стратили під тиском Росії у 1956 році.

Виявилося, що Україна як ворог не працює. Тоді Орбан знову почав "ворогувати" із Брюсселем та санкціями, за які, зауважимо, він сам голосував.

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Що не так із шарфом Орбана і чому про це всі говорять

Орбан одягнув шарф із зображенням "Великої Угорщини" і зловив шквал критики за це. У ньому він зустрівся з футболістом Балажем Джуджаком.

Згодом прем'єр-міністр Угорщини почав виправдовуватися, мовляв "футбол – це не політика". Він відкинув усі звинувачення на свою адресу, адже, на його думку, люди бачать те, "чого не було".

Українське МЗС відреагувало на такий вчинок Орбана. Там заявили, що такі витівки прем'єра не сприяють покращенню українсько-угорських стосунків.

У Європарламенті також розкритикували Орбана. Крім того, прем'єр Словаччини подарував йому новий шарф.

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