Вояж, вояж: Рада ЄС обговорить поведінку Орбана та його проросійські заяви

Також розглянуть підтримку енергосистеми України перед початком зими, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. До закордонних колег приєднається і Дмитро Кулеба.

Орбан звинуватив ЄС у розпалюванні війни та закликав шукати прямих дипломатичних контактів з Росією. Проте в Німеччині нагадали: мир залежить від Путіна. Якщо російський диктатор виведе свої війська з України, мир настане вже завтра.

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У Євросоюзі проведуть "розбір польотів" Орбана

Міністри закордонних справ Євросоюзу 22 липня обговорять поїздки Віктора Орбана до Росії та КНР, а ще проросійські заяви угорського прем'єра. Про це сказав у коментарях журналістам Жозеп Боррель.

Частина засідання пройде з обмеженим доступом. Приділять увагу "миротворчій місії Орбана" та його звинуваченням у бік Євросоюзу.

Це абсолютно неприйнятно. Євросоюз підтримує Україну і прагне закінчити цю війну на основі принципів Статуту ООН. Ми поговоримо, як країни-члени оцінюють таку позицію країни, яка на цей час за ротаційним принципом головує у ЄС. ЄС не "штовхає до війни", йдеться про захист України, яка зазнала агресії,

– пояснив Боррель.

Раніше в ЄС говорили про те, що їхні інституції не повинні потрапити в пастку Орбана, а законодавство має використовуватися для захисту союзу.

Як Європа збирається підтримувати українську енергетику

На Заході розуміють, що треба уникнути повного руйнування української енергетичної інфраструктури та пом'якшити наслідки вже завданих збитків до того, як прийде зима.

Боррель сказав, що 70% генераційних потужностей України вже зруйновано, тож узимку буде ще складніше. Він закликатиме країни-члени надати більше підтримки українцям, щоб можна було відбудувати втрачені потужності або створити їм заміну.

Звісно, не оминуть увагою і проблему ППО. Одразу після візиту Орбана до Москви росіяни завдали підступного удару по дитячій лікарні "Охматдит". В Україні тоді наголосили: це сигнал від Путіна про те, щоб він не збирається зупинятися.

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Орбан проти ЄС

Віктор Орбан опублікував свого скандального листа до Шарля Мішеля, в якому пропонує шукати примирення з Росією. ЗМІ дізналися про цей лист, тож прем'єр Угорщини вирішив оприлюднити його.

У листі-відповіді Шарль Мішель зазначив: головування в Раді не дає мандат прем'єр-міністру Угорщини діяти від імені ЄС. Росія є агресором, а Україна – жертвою, яка реалізує своє законне право на самооборону.