В Орбана неочікувано відповіли щодо його можливого головування в Єврораді

Добровільний відхід Шарля Мішеля з посади та Віктор Орбан у ролі його можливого наступника - топтема тижня. З'явився офіційний коментар угорських посадовців щодо цього.

Золтан Ковач, державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини та урядовий уповноважений з питань головування Угорщини в ЄС у 2024 році, виклав допис у соцмережі Х. У ньому посадовець прокоментував, чи може Орбан замінити Мішеля.

Дивіться також Ступор, паніка чи бентега: Кулеба розповів, як реагує на те, що Орбан може замінити Мішеля

Як в Угорщині реагують на можливе призначення Орбана головою Євроради

Всім тим, хто задається питанням, чи може Віктор Орбан виконувати обов'язки тимчасового президента Європейської ради, якщо президент Ради ЄС стане депутатом Європарламенту: зберігаймо наш стратегічний спокій,

– написав Ковач.

Сам Орбан поки що не реагував на можливе призначення.

Як у Європі реагують на такі зміни