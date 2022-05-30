Орбан назвав нові умови, за яких підтримає ембарго на російську нафту
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримає ембарго на російську нафту. Однак має певні умови.
Їх Орбан озвучив журналістам перед самітом ЄС, передає 24 канал. І наголосив, нібито "станом на зараз немає ніякого компромісу".
Увага 6 пакет санкцій проти Росії не встигнуть погодити впродовж 48 годин, – фон дер Ляєн
"Немає ніякої домовленості. Я щойно отримав текст (комюніке саміту Європейського Союзу – 24 канал), тут немає домовленості", – сказав прем'єр.
Орбан назвав нові умови щодо ембарго на нафту
Однак Орбан запевнив, що Угорщина таки готова підтримати шостий пакет санкцій. Але знову ж таки – висуває умови. Це станеться, якщо він передбачатиме "рішення щодо постачання енергоносіїв в Угорщину та її енергетичної безпеки".
Так, угорський прем'єр сказав, що країна підтримає ембарго на російську нафту:
- якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи;
- а також якщо Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі "нещасного випадку" на трубопроводі.
"Виключення трубопроводів (з-під дії санкцій) – це хороший підхід, але нам потрібна гарантія, що у разі нещасного випадку на трубопроводі, що йде через Україну, ми зможемо отримати російську нафту з інших джерел. Якщо ми отримаємо таку гарантію, то буде добре", – заявив він.
За шостий пакет санкцій знову не вдалось проголосувати
- Раніше стало відомо, що постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі 30 травня знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії, так само як і 29 травня.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єрка Естонії Кая Каллас сказали, що домовленості навряд чи вдасться досягнути і на саміті ЄС.
Угорщина блокує нафтове ембарго: що відомо
Єврокомісія вже давно підготувала 6 пакет санкцій проти Росії, де було передбачене нафтове ембарго. Однак Угорщина почала вставляти палиці в колеса.
Угорщина буквально залежна від нафти Кремля і роками не робила нічого, щоб від неї позбутися. Уряд країни може погодитися на ембарго лише, якщо ЄС заплатить Угорщині 15 – 18 мільярдів євро, або ж заборона не поширюватиметься на трубопровідну нафту.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини. За його словами, Росія заробляє на нафті приблизно 200 мільярдів доларів в рік. За ці гроші країна-агресорка може купити будь-яку зброю. Всі погоджуються на ембарго, але Угорщині знову щось не так.