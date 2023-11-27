Час його позбутися: Орбан спробує зірвати саміт лідерів Євросоюзу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати грудневий саміт Європейського Союзу. Під час цієї зустрічі обговорюватимуть допомогу Києву та вступ України в ЄС.

Світ стає біполярним та розколюється на табори. Таку думку 24 Каналу висловив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков. Він припустив, чи зможе одіозний політик реалізувати заплановане.

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Правильний механізм

Європейському Союзу вже час закінчувати з орбанівською Угорщиною. Орбан – це палиця, якою російський президент Владімір Путін штрикає Брюссель, коли йому це потрібно.

Коли мова йде про політику one voice, спільні стратегічні завдання, які розв'язує Євросоюз, то сьогодні Угорщина – агент впливу Кремля, який працює на те, щоб руйнувати зсередини будь-які конструктивні процеси не тільки щодо підтримки України, а й розширення НАТО,

– мовив Бронжуков.

За його словами, вже з'явилася здорова дискусія й Балтійські країни прямим текстом говорять про те, що ЄС час розглядати більш радикальні кроки щодо орбанівської Угорщини й виключати їх зі складу Європейського Союзу.

"Мені здається, що це правильний механізм, який має право на життя. Й найголовніше вже є країна, яка готова безболісно й навіть з великим плюсом для ЄС замінити Угорщину – це Україна. Наша держава нормалізує законодавство та робить реформи", – зауважив заступник директора аналітичного центру "Політика".

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Треба закінчити цей цирк

Поведінка Орбана – це відкрите підігравання Путіну, стільки це ще будуть терпіти в Брюсселі невідомо. Втім, зараз актуально порушувати це питання на дипломатичному рівні, щоб закінчити цей цирк, зазначив Бронжуков. Більше немає можливості це терпіти, а головне немає причини.

"Якщо один популістичний, авторитарний лідер в Європейському Союзі симпатизує Путіну й Сі Цзіньпіну, то нехай іде в "Таможенний союз" й там просить Росію про мільярдну допомогу, а не бігає в Брюссель й намагається спаплюжити будь-яку ініціативу, – додав зауважив заступник директора аналітичного центру "Політика".

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