Після Києва та Москви Орбан прилетів до Пекіна

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Китаю. У міністра заявили, що це продовження "мирної місії".

Варто зауважити, що європейські лідери розкритикували візит Орбана до Росії. Перед цим він був у Києві та закликав перестати стріляти.

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Що відомо про візит Орбана у Китай

Віктор Орбан написав у соцмережі Х, що він вже прибув до Китаю. Він опублікував фото біля літака.

Мирна місія 3.0. Пекін,

– підписав фото Орбан.



Орбан прибув до Китаю

Видання Reuters, посилаючись на прессекретаря глави угорського уряду Берталана Хаваші, написало, що Орбан проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Журналісти написали, що китайське МЗС підтвердило візит політика.

В китайській державній урядовій агенції новин Xinhua запевнило, що Орбан зустрінеться з Сі 8 липня для поглибленого спілкування "з питань, що становлять взаємний інтерес".

Китайське видання The Paper написало, мовляв, візит Орбана неочікуваний. Адже у повідомленні китайського МЗС не вказано, на чиє запрошення він проходить.

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У ЄС коментували, що Угорщина, яка пів року головуватиме в Раді Євросоюзу, не має зовнішнього представництва. Тобто в Європі не надавали Орбану мандат і візити – це виключно його рішення.

До речі, в українському МЗС пояснювали, що Орбан відвідав Москву без погодження чи координації з Україною. У міністерстві пригадали про принцип "жодних домовленостей про Україну без України".