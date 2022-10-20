Орбан прямо заявив, що закликатиме лідерів ЄС переглянути санкції проти Росії
Джерело:Віктор Орбан
Віктор Орбан заявив, що буде переконувати лідерів ЄС щодо Росії. Зокрема, переглянути санкції проти Москви.
Відповідну інформацію прем'єр-міністр Угорщини повідомив 19 жовтня. Переконувати лідерів ЄС політик планує на саміті лідерів держав Європейського Союзу, який відбудеться 20 – 21 жовтня.
Читайте також Орбан розкритикував дії ЄС і закликав готуватись до затяжної війни
Орбан хоче, щоб ЄС переглянув санкції проти Росії
Угорський прем'єр заявив, що нібито для угорської економіки та угорських родин помилкові санкції Брюсселя вже є майже непосильним тягарем.
На саміті ЄС, який розпочинається завтра (20 жовтня – 24 канал), ми закликатимемо до переосмислення політики воєнних санкцій та переведення її на раціональну основу,
– написав Віктор Орбан.
Варто пригадати, що угорський прем'єр нещодавно відзначився заявами щодо ЄС та війни, яку Росія почала проти України. Зокрема, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан:
- розкритикував політику ЄС проти Росії;
- сказав, що нібито санкції Євросоюзу проти Росії провалилися і закликав до мирних переговорів між Україною і Росією.
Зауважте Орбан вирішив відвоювати у ЄС гроші за рахунок України
Дивіться також – нове марення від Орбана: відео