Орбан тішиться перемогою Пеллегріні на виборах у Словаччині: що вона означає для України

7 квітня 2024, 23:44
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Джерело:

Віктор Орбан

Вчора, 6 квітня, у Словаччині відбувся другий тур президентських виборів. У ньому першість здобув колишній спікер парламенту Петер Пеллегріні.

Відомо, що Пеллегріні є коаліційним союзником Роберта Фіцо, словацького прем'єра, який має проросійські настрої і виступає проти допомоги Україні. 

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"Прихильник миру"

Власне подібних поглядів дотримується й угорський прем'єр Віктор Орбан, який неодноразово відзначався антиукраїнськими заявами. Певна річ, він зрадів, що до влади у іншій державі прийшов його однодумець. 

Мої вітання Пеллегріні, який отримав переконливу перемогу на виборах президента Словаччини. Велика перемога для людей Словаччини і велика перемога для прихильників миру по всій Європі!,
– написав угорець у соцмережі "Х".

Це повідомлення привертає увагу тим, що Орбан нібито вважає нового словацького очільника так званим "прихильником миру".

Втім, насправді, під миром "по-орбанівськи" йдеться про штовхання України до капітуляції та політику ізоляціонізму.

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  • Зазначимо, що Петер Пеллегріні – колишній спікер словацького парламенту та лідер партії "Голос – соціальна демократія", яка входить до коаліційного уряду Фіцо.
  • Новообраний очільник країни цілком розділяє позицію прем'єра щодо відносин із Кремлем і Заходом.
  • Він вважає, що західні санкції проти Москви "в більшості випадків неефективні" та нібито негативно впливають на економіку Словаччини.
  • Політик також обіцяє не дати "втягнути Словаччину у війну" і виступає проти військової підтримки України. 
  • Варто зауважити, що Пеллегріні здобув 53,12 відсотки, а його головний опонент – 46,87 відсотків голосів.
  • Йдеться про Івана Корчака, колишнього главу МЗС Словаччини, який є другом України.
  • Під час виборчів перегонів Пеллегріні намагався виставити Корчака як нібито "підбурювача війни".
  • Він казав, що у разі його перемоги, Корчак начебто готовий відправити словацькі війська на фронт в Україну. 
  • Водночас сам ексглава МЗС заперечував такі закиди.

Автор: Анастасія Колеснікова