"Не варто спілкуватися таким тоном": Орбан розкритикував Зеленського

Прем'єр Угорщини вважає, що такий тривалий опір України російській агресії є справді чимось героїчним. Водночас Віктор Орбан вважає, що Київ припустився помилки у комунікації із Заходом.

Американський телеведучий Такер Карлсон взяв інтерв'ю в угорського прем'єра. Він попросив політика оцінити Володимира Зеленського як лідера України, передає 24 Канал.

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"Українці не правильно зрозуміли наміри Заходу"

Віктор Орбан наголосив, що, хоча й має критичні зауваження, він не хотів би їх висловлювати з поваги до героїчної боротьби українців. Політик зауважив, що важливо дивитися на події в Україні з правильної точки зору.

Вони (українці – 24 Канал) вирішили захищати свою територію, своє право на вступ до НАТО та бути частиної західної безпекової і економічної безпеки. Це було їхнє рішення. І вони борються за нього. Вони втратили сотні тисяч життів і героїчно воюють. Тому я обережний з критикою президента та України, бо їхній опір Росії протягом такого тривалого часу є справді героїчним і історичним,

– заявив Орбан.

Водночас, на думку Орбана, Київ неправильно зрозумів справжні наміри Заходу. Україна думала, що Захід буде підтримувати її вічно. "Тому їхня поведінка була не зовсім нормальною", – сказав прем'єр.

"Якщо ти в біді і просиш про допомогу, не варто спілкуватися таким тоном. Втім, вони (українці – 24 Канал) гадали, що вони можуть так робити, бо Захід буде завжди на їх боці. Це хибна думка", – зазначив угорський прем'єр.

До слова, Орбан висловив впевненість, що Трампу вдасться досягти завершення війни в Україні менше ніж за півроку.