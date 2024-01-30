Це означало б великі проблеми, – Кулеба відповів, чи вважає Орбана та Сіярто проросійськими

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував твердження про проросійськість Сіярто і Орбана. Він зазначив, якби це підтвердилося, то це означало би великі проблеми для Угорщини, а також для Європейського Союзу.

Кулеба зазначив, що не вважає свого колегу Сіярто та прем'єра Угорщини Віктора Орбана проросійськими політиками. На його думку, вони налаштовані проугорськи.

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Сіярто і Орбан – не проросійські політики

У міністра закордонних справ Дмитра Кулеби поцікавилися, чи вважає він Орбана та Сіярто проросійськими політиками через їхні заяви.

Якби це підтвердилося (що Орбан та Сійярто є проросійськи налаштованими – 24 Канал), це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони проугорські,

– зазначив глава українського МЗС.

За словами Кулеби, якби Орбан та Сіярто були проросійськими, то Петер не заявив би на зустрічі, що поважає територіальну цілісність та суверенітет України.

Що цьому передувало