Це означало б великі проблеми, – Кулеба відповів, чи вважає Орбана та Сіярто проросійськими
Джерело:Telex
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував твердження про проросійськість Сіярто і Орбана. Він зазначив, якби це підтвердилося, то це означало би великі проблеми для Угорщини, а також для Європейського Союзу.
Кулеба зазначив, що не вважає свого колегу Сіярто та прем'єра Угорщини Віктора Орбана проросійськими політиками. На його думку, вони налаштовані проугорськи.
Дивіться також До зустрічі Зеленського і Орбана "ще довгий шлях", – Сіярто
Сіярто і Орбан – не проросійські політики
У міністра закордонних справ Дмитра Кулеби поцікавилися, чи вважає він Орбана та Сіярто проросійськими політиками через їхні заяви.
Якби це підтвердилося (що Орбан та Сійярто є проросійськи налаштованими – 24 Канал), це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони проугорські,
– зазначив глава українського МЗС.
За словами Кулеби, якби Орбан та Сіярто були проросійськими, то Петер не заявив би на зустрічі, що поважає територіальну цілісність та суверенітет України.
Що цьому передувало
- 29 січня до Ужгорода приїхав глава угорського МЗС Петер Сіярто. У ході свого візиту він провів переговори з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
- Згодом в Ужгороді того ж дня відбувся брифінг. Так, Сіярто та очільник МЗС України зазначили про те, що хочуть вирішити питання щодо національних меншин. Україна запропонувала Угорщині надіслати список питань, які її хвилюють. Будапешт надіслав список, що містить 11 пунктів.
- Сіярто поділився кількома з тих пунктів, які передала його країна. Угорщина хотіла би відновити статус національної школи, повернути можливість складати атестат зрілості угорською та послуговуватися угорською в галузі вищої освіти, культури та суспільного життя.
- Також глава угорського МЗС розповів, чи дочекається Україна військової допомоги від Будапешта. За його словами, в майбутньому Будапешт не буде поставляти зброю, як і не поставляли до цього. Він зазначив, що Угорщина продовжує гуманітарний напрямок.