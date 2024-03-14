Орбан хоче використати розмову з Трампом: що задумав друг Путіна

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Після цієї зустрічі він резюмував, що у разі перемоги Трамп не дасть "ні копійки для України" й в такий спосіб закінчить війну.

Позиції політиків у різних питаннях можуть сходитися й тоді вони хочуть використати це на свою користь. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, пояснивши, що Орбан і Трамп насамперед думають про власні інтереси.

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У цій ситуації можна провести паралелі з інтерв'ю Владіміра Путіна Такеру Карлсону. Російський диктатор використав його, щоб вкотре повторити свою вигадану історію та виправдати війну. Водночас Дональд Трамп завдяки цьому інтерв'ю міг і далі переконувати Захід, що з Путіним нібито можна про щось домовитися.

Так само зараз чинить Віктор Орбан. Він хоче використати розмову з Трампом для своїх інтересів. Наприклад, знову каже, що Україні не треба допомагати, але нагадує, що не заблокував рішення щодо членства в ЄС та виділення Києву додаткових коштів.

З іншого боку, Трамп підтримує риторику свого виборчого процесу. Тому навіть якщо він виграє вибори, то це не означає, що він дотримуватиметься саме такої політики, про яку зараз каже,

– зауважив політолог.

Наприклад, під час попередньої каденції, Трамп робив абсолютно протилежне відносно до того, що заявляв як кандидат. Це можна легко пояснити, адже у США діють інститути, які не дозволять людині, яка навіть виграла президентські вибори, погіршити безпекову ситуацію в країні чи зруйнувати структури, які забезпечують стабільність у світі.

Кожен відстоює свої інтереси

"Трамп зробив свою політичну ставку на Орбана в Європейському Союзі, як на певний деструктивний елемент для самого ЄС. Трампу потрібна певна точка опори, а угорський прем'єр нею став", – сказав Олексій Буряченко.

Зі свого боку Орбан, як лідер маленької та не дуже багатої країни, прагне уваги такої людини, як Трамп. Ба більше, розуміє, що він має шанси перемогти на виборах у США.

Орбан хитрий, він такий апологет, справжній політик, який завжди має, що сказати. Якщо завтра виграє Джо Байден, чи інший демократ, він почне говорити, що виступає за конструктив і пригадає всі ситуації, коли ухвалював рішення потрібні для України,

– додав політолог.

Тож йому буде, що сказати і демократам, і республіканцям. Тут важливо, що офіційний Київ дотримується конструктивної взаємодії з представниками обох партій. Українська влада розуміє, що навіть у випадку перемоги Байдена, з республіканцями все одно доведеться спілкуватися. Адже за ними залишається більшість у Конгресі.

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