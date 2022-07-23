Заплющуючи очі на злочини росії в Україні, мир не відновити, – МЗС про цинічні заяви Орбана

На другий день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви, прем‘єр-міністр Віктор Орбан поновив риторику про неефективність санкцій ЄС проти росії.

Днями міністр закордонних справ Угорщини їздив до москви та просив збільшити об‘єми постачання російського газу. На другий день прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що санкції не похитнули москву, а Європа перебуває в політичній та економічній кризі

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Угорщина повторює російську пропаганду

Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що пісня про "санкції не похитнули росію" – класичний приклад російської пропаганди.

Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити,

– наголосив Ніколенко.

Він зауважив, що Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну росії. Адже по Україні країна-агресорка завдає ударів крилатими ракетами, а по Європі – захмарними цінами на газ.

Це все – елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах. Заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, мир в Європі не відновити. Путін не зупиниться, допоки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях. Марно сподіватися, що поступки або задобрювання спонукатимуть Кремль вгамувати свої агресивні апетити,

– сказав речник МЗС.

Без миру в Україні стабільності в Угорщині теж не буде

Ніколенко зауважив, що "без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільності ні в Угорщині, ні в Європі". Тож Європа повинна бути єдиною в зусиллях, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини.

Що ще сказав Орбан

За його словами, ЄС зайняв неправильну позицію, підтримавши Україну. Угорський прем'єр переконаний, що Європа "повинна встати між" росією і Україною й розробити новий план, щоб сторони повернулися до мирних переговорів.

Також він сказав, що Європа упустила шанс мирно врегулювати конфлікт ще у 2014 році. Мовляв, тепер росія не хоче сідати за стіл переговорів з ЄС, а чекає цього від США. Ще Орбан заявив, що країна-агресорка хоче гарантій безпеки. А мир буде тільки в тому випадку, якщо будуть російсько-американські переговори.

Прем'єр-міністр також переконував, що якби у критичний момент Трамп був президентом США, а Ангела Меркель – канцлером Німеччини, сьогодні не було б війни.

Загалом він говорив багато абсурдних речей. До прикладу, що Україна не переможе у цій війні попри зброю від західних партнерів, що росія хотіла всього лише, щоб Україна не вступала в НАТО, а також він казав про те, що західна Європа хоче розділити Східну Європу.

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