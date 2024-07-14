У них різні інтереси: яким планам Китаю та Росії допомагає Орбан

Віктор Орбан заявив як "мирну місію" свої зустрічі з Путіним, Сі Цзіньпіном та Трампом. Однак прем'єр Угорщини не діє як незалежний політик, а допомагає планам Китаю та Росії.

Про це 24 Каналу сказав політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що Орбан виконує два різні завдання від Пекіна та Москви.

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Орбан виконує завдання Росії й Китаю

Ейдман зауважив, що Орбан не є незалежним політиком. І в Євросоюзі його ніхто не сприймає як незалежного демократичного політика.

Він залежить від Росії та Китаю,

– сказав політолог.

За його словами, Орбан прийшов до влади в Угорщині приблизно так, як Путін у Росії, створивши там мафіозну державу. По цій лінії він давно пов'язаний з російською мафією.

Тому, наголосив він, усі дії Орбана треба розглядати у контексті політики Китаю, з яким він намагається дружити, та путінської Росії.

Чого хоче Китай та Росія

Політолог зазначив, що Орбан їздить по світу, намагаючись добитися якогось замороження війни. Так він, по-перше, виконує завдання Китаю, який дуже цього прагне.

З іншого боку, він (Орбан – 24 Канал) виконує функцію агента Кремля, у якого інші інтереси,

– заявив Ейдман.

За його словами, Кремлю було б вигідне замороження війни, але він цього не хоче. Адже у Путіна абсолютно безмірні амбіції й головне його завдання – захопити Україну й знищити її як незалежну державу.

Однак, додав він, Путіну вигідні розмови про замороження війни та можливі компроміси. Тому Кремль здійснює дезінформаційну операцію, намагаючись, зокрема, розколоти українське суспільство.