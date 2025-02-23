"Україна або те, що від неї залишиться": Орбан відзначився новою цинічною заявою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна "або те, що від неї залишиться", знову стане буферною зоною між НАТО та Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Зазначається, що відповідну заяву політик зробив у Будапешті під час щорічної промови перед закритим колом однопартійців та прихильників.

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Орбан знову заговорив про Україну

Віктор Орбан переконаний, що питання про можливий вступ України до Євросоюзу "вирішуватиметься угорцями". Все через те, що для прийняття нових членів до ЄС потрібна одностайна підтримка лідерів усіх країн-членів.

Проти волі Угорщини та угорців Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу. Вступ України знищив би угорських фермерів, і не тільки їх, а всю національну економіку Угорщини,

– заявив прем'єр-міністр.

У своїй промові Орбан також поставив під сумнів державність України. Він заявив, що війна, яку Росія розпочала майже три роки тому, була "навіть не проти України, а щодо території під назвою Україна, яка досі була буферною зоною між НАТО та Росією, і була передана під егіду НАТО".

Україна або те, що від неї залишиться, знову стане буферною зоною. Вона не стане членом НАТО,

– сказав угорський політик.

До слова, раніше Віктор Орбан заявляв, що тривалий опір України російській агресії є справді героїчним. Водночас, за його словами, Київ припустився помилки у комунікації із Заходом.