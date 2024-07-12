Зеленський не знав, що після Києва Орбан поїде у Росію та Китай
Володимир Зеленський прокоментував "мирну місію" глави угорського уряду Орбана.
Так, президент України висловився щодо візиту Орбана до Росії та Китаю. Про це гарант України розповів під час брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
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Зеленський не знав про плани Орбана їхати до Путіна
За словами Зеленського, він не знав, що після Києва Орбан поїде до Москви на зустріч з Владіміром Путіним і далі до Китаю.
Орбан був у Києві. Я не знав, що він поїде до Путіна або потім – у Китай. І ви сказали зараз до Трампа. Так. То в чому питання? Куди він піде завтра? Я не знаю. Можливо, він знову приїде в Україну. Я не знаю,
– сказав він.
Президент додав, що "за всієї поваги до всіх країн, великих і малих, але ми повинні розуміти, що не всі лідери можуть вести переговори", оскільки для цього потрібно "мати певну силу".
Нагадаємо, що:
- 2 липня Орбан вперше за 12 років побував у Києві.
- 5 липня він прибув з офіційним візитом у російську столицю Москву.
- 8 липня після цих двох візитів прем'єр-міністр Угорщини прибув до Китаю.