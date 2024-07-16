Орбан хоче відновити дипломатичні відносини ЄС та Росії: ЗМІ показали зміст абсурдного листа

Одіозний очільник угорського уряду Віктор Орбан нещодавно відвідав низку країни, серед яких зокрема Україна, Росія та Китай, у рамках своєї "миротворчої місії". Наразі самопроголошений "миротворець" прагне схилити Євросоюз до менш суворої політики Євросоюзу щодо країни-агресорки.

Так, Орбан запропонував голові Європейської ради Шарлю Мішелю відновити дипломатичні відносини з Росією. Ба більше, він заявив, що хоче відновити повагу країн Глобального Півдня, яку нібито ЄС "втратило через позицію щодо війни в Україні".

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Про що йдеться у листі Орбана

За даними ЗМІ, Шарль Мішель отримав листа від Віктора Орбана, у якому той навів свою "коротку оцінку" нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини. Повідомляється, що угорський прем'єр висловив "деякі пропозиції для розгляду" голові Європейської ради.

Серед усього прем'єр-міністр Угорщини у ньому висловив думку, що нібито інтенсивність "військового конфлікту" в Україні вже незабаром "радикально посилиться". Тож угорський представник вирішив запропонувати свої ідеї розв'язання цієї проблеми.

Так, у листі Орбан закликає до переговорів із Китаєм про "мирну конференцію", відновлення дипломатичних відносин із Росією та "політичного наступу" на країни Глобального Півдня, чию "повагу втратили через позицію щодо війни в Україні".

Віктор Орбан описав свої нещодавні перемовини з Дональдом Трампом і розкритикував чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена, який за словами угорця, не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, тож відповідно "не почне нову".

Таким чином представник Угорщини вихваляє Трампа і висловлює впевненість, що після перемоги на виборах той "не буде чекати своєї інавгурації, а буде готовий негайно виступити як мирний посередник", бо нібито "має для цього детальні та обґрунтовані плани".

Водночас Орбан попереджає, що перемога Трампа на виборах дорого коштуватиме Європейському Союзу.

Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України,

– каже Віктор Орбан.

До слова, в Інституті вивчення війни кажуть, що представники Євросоюзу дистанціюються від політичної позиції глави угорського уряду Віктора Орбана щодо війни в Україні. Попередньо, лідери ЄС не братимуть участі в неформальних зустрічах під керівництвом Угорщини.