Орбан заявив, що Україна має право захищатися, але "букмекери не дають їй великих шансів"

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зробив резонансу заяву щодо війни в Україні. Глава уряду Угорщини вважає, що Україна має право захищатися від Росії, але їй не дають великих шансів на перемогу.

Орбан розкритикував санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що рішення уряду України про рішення захищатися від російської агресії – не можна ставити під сумнів. При цьому він сказав, що в України мало шансів на перемогу.

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Якщо уряд вирішив боротися, це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу,

– заявив Орбан.

Угорський прем'єр, який є другом президента Росії Володимира Путіна, розкритикував санкційну політику Євросоюзу щодо росіян. На думку Орбана, у Європі майже ніхто "не говорить голосом миру".

Прем'єр-міністр Угорщини вважає, що санкції проти Росії зруйнують економіку Європи. Відтак, Орбан наголосив, що потрібно фінансувати мир.

"Ми маємо фінансувати мир, а не війну. Якщо вони (ЄС – 24 канал) продовжать політику санкцій, то зруйнують усю європейську економіку. Єдине, про що говорить угорський уряд, то це про те, що треба фінансувати мир, а не війну. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб вся Європа збанкрутувалась", – сказав угорський прем'єр.

Він вважає, що Європейський Союз повинен змінити політику щодо війни України з Росією. За його словами, Євросоюз услід за нафтовим ембарго запровадять обмеження на газ, що "матиме серйозні наслідки".

Водночас Орбан, який нещодавно виграв вибори в Угорщині, сказав, що війна в Україні лише частково веде до зростання цін. Натомість головна причина інфляції – введення західних санкцій проти Росії.

Позиція Угорщини у війні України з Росією: що відомо

Угорщина допомагає гуманітарною допомогою Україна та приймає біженців з нашої країни. Водночас Будапешт перешкоджає військовій допомозі нашій країні.

Зокрема, Угорщина заборонила транспортувати своєю територію зброю, яку країни Заходу надають Україні.

Також угорський уряд блокував 6 пакет санкцій проти Росії через нафтове ембарго. Через Угорщину ЄС запровадив неповне нафтове ембарго: досі можна купувати трубопровідну нафту.

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