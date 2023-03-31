На кону питання світової війни: Орбан каже, що в ЄС готові обговорювати миротворців для України

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан після того, як Росія зарахувала Угорщину до "недружніх" країн, намагається відновити авторитет в очах Кремля. Він заявив, що лідери країн Євросоюзу нібито близькі до обговорення відправлення миротворчих сил до України.

Орбан розповів, що західні лідери все частіше говорять про можливість направлення миротворців. Однак він не уточнив, хто саме і на якому рівні веде ці переговори.

Дивіться також В Угорщині натякнули, що блокуватимуть вступ України в ЄС

Орбан просуває ідею припинення вогню, від якого виграє Росія

На думку прем'єра Угорщини, якщо війна в Україні триватиме з такою інтенсивністю, як зараз, то конфлікт може дійти до Третьої світової війни.

Ми зараз близькі до того, що для європейських лідерів стане легітимним відправляти якісь миротворчі сили на фронт. Якщо так буде тривати, ми можемо дійти до Третьої світової війни,

– сказав Орбан.

Крім цього, він заявив, що ще рік тому лідери ЄС сперечалися, чи припустимо в принципі надсилати зброю Україні. Орбан обурився, що тепер в Україну надсилають все більше і більше важкої зброї.

"На Заході стверджують, що війну і Україну треба підтримувати, тому що це правильно. Але це не так. На кону стоїть питання світової війни і миру в усьому світі", – сказав Орбан.

Він анонсував, що 31 березня парламент Угорщини ухвалить постанову з вимогою припинення вогню.

"Ми повинні говорити не про мирні переговори, а про припинення вогню. Якщо буде припинення вогню, тоді є шанс подумати про хід мирних переговорів. У першу чергу має бути припинення вогню, щоб більше не гинули люди, щоб більше не руйнували міста, щоб більше не гинули цивільні. Якщо це буде, тоді може бути прорив", – вважає Орбан.

Слід звернути увагу, що на припиненні вогню наполягає і Китай. Та з цим не погоджується ні Київ, ні партнери України, адже це піде на користь тільки виснаженим військам Росії.

Орбан намагається відновити свою репутацію