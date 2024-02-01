У нас немає втоми від України, у нас втома від Орбана, – Туск розкритикував лідера Угорщини

Віктор Орбан, який відкрито симпатизує Росії, вже кілька разів блокував транш допомоги для України. Прем'єр-міністр Польщі висловився про його позицію.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що лідери не мають "плану Б" щодо 50 мільярдів євро. Він закликає європейських колег не йти на компроміс з угорським прем’єром Віктором Орбаном, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Туск вважає це егоїстичною грою

Перед початком засідання Європейської Ради польський прем’єр заявив, що в ЄС немає "втоми від України, але Брюссель має втому від Орбана". Туск закликає союзників зміцнити єдність навколо України та проти російської агресії.

Я не можу прийняти це. Це дуже дивна та егоїстична гра Віктора Орбана і тут немає місця для компромісів щодо наших принципів, таких як верховенство права. І точно немає місця для компромісу щодо України,

– сказав Дональд Туск.

Прем’єр Польщі сказав, що це Орбану вирішувати, чи є Угорщина частиною європейської спільноти, чи ні. Втім, Туск впевнений, що європейські лідери знайдуть аргументи, аби переконати угорського лідера. За його словами, питання України екзистенційне не тільки для Польщі, а для всієї Європи, тому позиція Орбана – це загроза безпеці.

Туск зауважив, що це щось очевидне і водночас неприйнятне, тому треба думати про всі можливі заходи та всі можливі наслідки в майбутньому.

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