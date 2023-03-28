У Росії нервують через загрозу арешту Путіна у Вірменії: до яких кроків можуть вдатися
Вірменія заявила, що Владімір Путін має бути заарештований, якщо прибуде до Вірменії. Донедавна в країні були різні позиції щодо Римського статуту МКС.
Тепер з'явилося спільне рішення, і це невипадково. Про це 24 Каналу сказав політолог Тарас Загородній.
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Росіяни дуже нервують з цього приводу. За словами політолога, вони розуміють: якщо вже Вірменія, яка дуже залежна від Росії у багатьох напрямах, фактично ігнорує її, вибудовує стосунки зі США і навіть з сусідами намагається примиритися, то що говорити про інші країни? Наприклад, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан і навіть Білорусь.
Це ознаки остаточної ерозії та знищення будь-якого впливу на території СНД. Тому вони так нервують, – стверджує Загородній.
Є цікава деталь: Нікол Пашинян досі є секретарем ОДКБ, Вірменія поки не вийшла з організації. "Тепер питання: як Путін перебуватиме на території Вірменії як голова держави? Це смішно виглядає, але досить показово", – підкреслив політолог.
Загородній про рішення Вірменії: дивіться відео
До чого можуть вдатися росіяни
Як зауважує Загородній, цілком імовірний і силовий сценарій. На території Вірменії є російська база, вона розташована в Ґюмрі.
"Вони давно хотіли знести Пашиняна. Останньою була спроба після Карабаської війни, коли Азербайджан вибив Вірменію з 6 своїх районів, які були окуповані нею. Нагірний Карабах є анклавом, немає спільного кордону з Вірменією. Проти Пашиняна намагалися організувати протести. Однак він втримався у владі та навіть виграв перевибори", – зазначив політолог.
Росіяни не змогли з ним нічого зробити, тому подібні заяви неабияк дратують їх. Вірменія, акцентує Загородній, невелика країна з населенням 3 мільйони людей. "Організувати щось на кшталт перевороту або замаху на Пашиняна, я думаю, їм під силу. Вони можуть це зробити", – запевняє політолог Тарас Загородній.
Сигнал для Путіна
- Вірменія ратифікувала Римський статут. Відтак, якщо Владімір Путін приїде до країни, його зобов'язані затримати та передати до суду.
- Варто зауважити, що останнім часом між Єреваном та Москвою дуже напружені відносини. Вірменія поступово "дрейфує" від російської сфери впливу до Європи. Громадяни держави переважно вважають, що Росія їх зрадила, не підтримавши й не виконавши свої зобов'язання щодо конфлікту Вірменії з Азербайджаном у Нагірному Карабасі.
- Політолог Ігор Рейтерович вважає, що рішення може бути сигналом вірменської влади російському диктатору. Так, Вірменія могла навмисно ратифікувати Римський статут, щоб унеможливити візити очільника Кремля. Детальніше – читайте у матеріалі.