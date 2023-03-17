Ордер на арешт Путіна: Мезенцева сказала, які мають бути наступні кроки України

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення пов'язане із злочинними діями щодо незаконної депортації дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка України, очільниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева. Вона наголосила, що факти, на які вказав Офіс Генерального прокурора України дозволяють МКС розглядати це як воєнний злочин з геноциїдальною природою.

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Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан і його радник на засіданні так званого "Юридичного Рамштайну" у Львові 3 березня заявили, про факти потенційно геноциду українців і про їхній розгляд найближчим часом. Мезенцева назвала це неймовірно вагомим рішенням, зважаючи на невеликий проміжок часу між розголосом у медіа і реальним рішенням МКС.

Рішення вагоме. Чесно кажучи, я телефон відкрити не можу, тому що таке враження, що в України День народження. Всі вітають із закордону, люди шлють вітання з різних країн, пишуть прем'єри різних країн,

– зауважила Мезенцева.

Рішення ПАРЄ

Депутатка повідомила, що Парламентська асамблея Ради Європи буде першою міжнародною організацією, що опікується правами людини, яка прийме відповідну резолюцію щодо геноциду Росії проти України наприкінці квітня.

Вона підкреслила, що Україна ще не долучилася до Римського Статуту, тому злочин агресії потребує створення спеціальної інституції – спецтрибуналу.

"Вірю, що за наше життя, в найближчій реальності для України це відбудеться. Тому ми продовжуємо виконувати дипломатію неможливого", – додала спікерка.

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МКС може визнати дії росіян геноцидом

Мезенцева переконана, що Міжнародний кримінальний суд також може визнати дії росіян геноцидом проти України. В України уже є доведені факти масових депортацій, а масова депортація представників однієї нації на іншу територію іншою групою або нацією є визначенням геноциду.

Тобто це означає перший крок. Таких співпраць з Інтерполом та Європолом, я впевнена, буде ще багато. Ми говоримо про двох осіб, але їх набагато більше. Як мінімум, в чиновницькому складі їх 20 – 30,

– додала спікерка.

Натомість злочини військового характеру, що вчиняються генералами і солдатами, вже передані до суду або злочинці вже відбувають покарання на території України, або в процесі визнання їх вини.

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