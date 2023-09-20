Нами рухає не політика чи емоції, а докази, – прокурор МКС про ордер на арешт Путіна

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, за поданням якого судді видали ордери на арешт диктатора Путіна та дитячої омбудсменки країни-агресорки Марії Львової-Бєлової, наголосив, що його рішення було продиктоване конкретними доказами.

Карім Хан під час заходу "Боротьба за майбутнє: українські діти у війні", який організували на полях Генеральної Асамблеї, зазначив, що діти, яких часто не помічають у конфліктах, є пріоритетом у його роботі.

Дивіться також У Німеччині російськомовний чоловік напав на хлопчика: мати дитини обурена розслідуванням

Прокурор МКС відвідав дитячий будинок на Півдні України

Карім Хан зазначив, що прокурори Міжнародного кримінального суду керувались не політикою чи емоціями, а саме доказами.

Це був надзвичайно трагічний і безмірно сумний момент, коли незалежні судді відчули себе змушеними під вагою доказів видати ордери на арешт глави держави – постійного члена Ради Безпеки, а також так званого комісара у справах дітей,

– сказав він.

Хан також зізнався, за кілька тижнів до того, як було видано ордери, він побував на лінії фронту на півдні України, де потрапив у дитячий будинок, у якому вже не було дітей.

Це залишиться зі мною назавжди, коли в цій тиші, у цій страшній тиші я побачив порожні дитячі ліжечка, одяг, складений стопкою, фотографії дітей, які насолоджуються Різдвом, малюнки, що прикрашали стіни,

– сказав Хан.

Розповідаючи про шкоду, якої завдала дітям насильна депортація, він зазначив, що прогалини в освіті мають "глибокі наслідки, які впливають на покоління. І голоси дітей мають бути почуті в залі суду.

До слова, нещодавно шестеро дітей, яких вдалося повернути до України після примусової депортації Росією, зустрілися з європейськими лідерами в Гаазі. Вони особисто розповіли свої історії.