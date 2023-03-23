Їм не плювати: який страх ховається за істерикою росіян через ордер на арешт Путіна

Російська політична еліта намагається з усіх сил донести, що ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна немає значення. Насправді ж вони розуміють, що міф про "генія геополітики" розсипається на очах.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він додав, що навіть країни, яких Путін вважав своїми партнерами, взяли до відома ордер від Міжнародного кримінального суду.

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Росіяни думали, що Путін "геній геополітики"

Він розповів, що російський істеблішмент намагався переконати увесь світ у тому, що ордер на арешт Путіна це дрібниця, якою навіть не варто перейматись. При цьому вони зрозуміли з якою насправді загрозою зіштовхнулись.

"Насправді їм не плювати, вони розуміють, що поле для маневру для них звужується. Якщо Путін не збирається їздити, наприклад, у Німеччину, то для решти – саме розуміння, що 123 країни у світі, в теорії, можуть тебе арештувати та передати до Гааги – працює достатньо деструктивно", – прокоментував експерт.

Іван Ступак зазначив, що росіяни 23 роки вірили у "високий геополітичний геній Путіна". Самі собі нав’язали цю думку, що Путін "всєх пєрєіграл", але тепер сам опинився у міжнародному розшуку.

Відвернулись навіть "союзники"

Він додав, що навіть ті країни, які Путін вважає союзниками Росії, не змогли проігнорувати ордер від МКС. Південно-Африканська Республіка, яка входить в організацію БРІКС (Бразилія, Росія, КНР, Індія, ПАР – 24 Канал) заявила, що вони взяли "до відома" ордер та "усвідомлюють свої юридичні зобов’язання".

Хоча згодом вони заявили, що матимуть "консультації з російською стороною", але між рядками читається, що ніхто не збирається ігнорувати Римський статут, підписантом якого є ПАР,

– заявив Ступак.

Ще один "удар в спину" завдала Бразилія. В МЗС країни наголосили, що "є країною-підписантом так званого Римського статуту, тому на Путіна очікують наслідки".

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