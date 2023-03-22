Ордер на арешт – ляпас та удар по іміджу Путіна: від чого залежить доля диктатора

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі 17 березня видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Якою після цього буде доля російського диктатора, буде залежати від того, як закінчиться війна в Україні.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив американський політолог Раміс Юнус. За його словами, отримання ордера на арешт – це серйозний ляпас та удар по іміджу Путіна.

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Чи арештують Путіна

Юнус зазначив, що ордер на арешт російського диктатора не повинен нікого дивувати, адже останні декілька місяців усі до цього йшло. На думку політолога, ця подія мала ефект "бомби, яка розірвалась".

Востаннє таке рішення приймали щодо Слободяна Мілошевича (колишній президент Югославії – 24 Канал). Росія – постійний член Ради безпеки, має більше ядерно зброї, ніж у Китаю та США разом взятих. І тут МКС приймає таке рішення. Це політичний ляпас та удар по іміджу президента Росії,

– вважає він.

Політолог зі США підкреслив, що це важливе політичне рішення, але наразі Путіна ніхто не арештує. Диктатор точне не поїде у ті 123 країни, де його можуть затримати. Він не ризикує їздити навіть в Білорусь та Іран.

Раміс Юнус зауважив, що наразі є кілька варіантів, як може скластись доля Путіна. На його думку, усе залежить від того, як закінчиться війна в Україні.

Юнус про ордер на арешт Путіна: дивіться відео

Суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна: коротко