Оренбург продовжує йти під воду: річка досягла критичного рівня, очікується пік повені
Російський Оренбург продовжує йти на дно, й 12 квітня очікується пік повені. Фахівці заявляють, що рівень води в річці Урал вже піднявся до найнебезпечнішого.
Про це пишуть російські ЗМІ й телеграм-канали. В Оренбурзі вже затоплено тисячі будинків та присадибних ділянок, передає 24 Канал.
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В Оренбурзі очікують пік повені
Рівень річки Урал біля російського Оренбурга вже перевищив небезпечну позначку у майже 2 метри. Вода продовжує підходити, а тому в місті 12 квітня очікують пік повені.
Вода продовжує затоплювати Оренбург: дивіться відео
Як зауважує місцева влада, минулої доби рівень води в Уралі виріс на 69 сантиметрів, а до ранку 12 квітня – підвищився до 1129 сантиметрів. Такий рівень води окупанти називають небезпечним, адже він затопить тисячі будинків, якщо зростатиме й далі. Пік паводку триматиметься протягом двох днів – 12 – 13 квітня – а після очікується падіння рівня води.
Затоплені приватні будинки: дивіться відео
Оренбург продовжує йти під воду – більше у галереї
Якщо раніше в Оренбурзі підтопленими були приватні будинки, то тепер вода почала підтоплювати багатоповерхівки у старій частині міста. Перші поверхи будинків вже опинилися під водою. Наразі в Ленінському районі відключено енергопостачання, тому люди залишилися без зв'язку під час повені.
Вода дійшла до багатоповерхівок в Оренбурзі: дивіться відео
Росіяни проводять евакуацію з затоплених районів: дивіться відео
Російські міста йдуть під воду
- В місті Орськ 5 квітня прорвало дамбу й затопило багатотисячне місто. Тисячі будинків пішли під воду, також є загиблі та постраждалі.
- Карма продовжує карати Росію, адже під загрозою затоплення також й інші міста. Так, у місті Курган також готуються до повені. Рівень води у річці вже зріс на 399 сантиметрів й пік повені очікується 14 – 15 квітня.
- У мережі також з'явилися супутникові знімки затопленої Оренбурзької області. На них видно масштаб затоплення, а від більшості будинків видніються лише дахи.
- Навіть коли міста йдуть під воду, росіяни однаково згадують Радянський союз і бідкаються, що в ті часи такого б не сталося.