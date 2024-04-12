Оренбург продовжує йти під воду: річка досягла критичного рівня, очікується пік повені

Російський Оренбург продовжує йти на дно, й 12 квітня очікується пік повені. Фахівці заявляють, що рівень води в річці Урал вже піднявся до найнебезпечнішого.

Про це пишуть російські ЗМІ й телеграм-канали. В Оренбурзі вже затоплено тисячі будинків та присадибних ділянок, передає 24 Канал.

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В Оренбурзі очікують пік повені

Рівень річки Урал біля російського Оренбурга вже перевищив небезпечну позначку у майже 2 метри. Вода продовжує підходити, а тому в місті 12 квітня очікують пік повені.

Вода продовжує затоплювати Оренбург: дивіться відео

Як зауважує місцева влада, минулої доби рівень води в Уралі виріс на 69 сантиметрів, а до ранку 12 квітня – підвищився до 1129 сантиметрів. Такий рівень води окупанти називають небезпечним, адже він затопить тисячі будинків, якщо зростатиме й далі. Пік паводку триматиметься протягом двох днів – 12 – 13 квітня – а після очікується падіння рівня води.

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Якщо раніше в Оренбурзі підтопленими були приватні будинки, то тепер вода почала підтоплювати багатоповерхівки у старій частині міста. Перші поверхи будинків вже опинилися під водою. Наразі в Ленінському районі відключено енергопостачання, тому люди залишилися без зв'язку під час повені.

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