Чи брала Україна в оренду ППО: Ігнат розставив крапки над "і"

Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони, аби захиститися від терористичних ударів агресора. Раніше ЗМІ писали, що наша держава брала ППО в оренду.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону наголосив, що не робив заяв про оренду ППО. Водночас Юрій Ігнат зазначив, що були випадки коли Україна брала комплекси, втім, вже повернула їх, передає 24 Канал.

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"Ніхто ППО ось так не візьме і не віддасть в оренду"

Були випадки, коли Україна брала комплекси для захисту певного об'єкта, для того, щоб особовий склад вивчився на ньому, тобто експлуатувати його і так далі. Тобто це вже комплекси повернуто. Це не є поширеним явищем. Ніхто ППО ось так не візьме і не віддасть в оренду, тому що його просто мало,

– підкреслив Ігнат.

Додав, що ППО в дефіциті у всьому світі. І кожна країна захищає свої кордони, свої національні інтереси. Протиповітряної оборони багато не буває.

Також речник Повітряних сил зауважив, що раніше держави Європи, США та інші країни робили ставку щодо ППО саме на літаки, наприклад, F-16 чи інші, які забезпечують охорону повітряного простору. Однак, війна в Україні, а також на Близькому сході показала, що не літаками єдиними.

"Потрібні засоби, здатні збивати й балістику, велику кількість засобів повітряного нападу – дрони, ракети й так далі. Тому країни Європи сьогодні посилюють виробництво", – зауважив Ігнат.

За його словами, серйозне виробництво вже стартувало в Німеччині, Франції, США та інших державах. До речі, збільшують виробництво як самих комплексів, так і ракет до них тощо.

Вони будуть це робити і для себе і, сподіваюся, для України. Тому що нам потрібно планово поступово замінювати все радянське, що в нас є, тому що воно не вічне. Боєкомплект теж не вічний, треба розуміти, що Росія є виробником боєприпасів до Буків та С-300. Тому йдемо цим шляхом разом з нашими європейськими партнерами, нарощуємо виробництво,

– наголосив речник.

Також Ігнат припустив, що, можливо, в майбутньому Україна буде робити з партнерами щось спільне.

"Уже є певні приклади, коли Буки будуть оснащені американськими ракетами, які захищатимуть наш повітряний простір", – зауважив спікер.

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