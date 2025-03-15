Немає доказів, що Росія передала Білорусі ядерну зброю, – радник Тихановської

Лукашенко заявив, що Білорусь самостійно будує пускові установки для запуску російських ракет "Орешник", які можуть нести ядерні боєголовки, але зауважив, що поки що країна їх від Росії не отримала. Такі висловлювання самопроголошеного президента Білорусі є частиною інформаційно-психологічної операції проти України та країн НАТО.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив білоруський журналіст, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка, наголосивши, що не варто вірити всьому тому, що кажуть Лукашенко і Путін стосовно ядерної зброї, адже вони регулярно обирають її як інструмент для спроби залякати світ.

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Путін ймовірно використає тему "ядерки" на переговорах

Російський та білоруський диктатори прагнуть лякати і тримати в напрузі Європу, натякаючи на те, що "Орешник" здатний туди дістати. Обидвоє хочуть змушувати Литву і Польщу постійно збільшувати захист своїх кордонів замість надання підтримки Україні.

Вони лякають "Орешниками" і ядерною зброєю. Насправді немає доказів, що ядерні боєголовки є на території Білорусі, хоча інфраструктура для цього збудована,

– озвучив Вячорка.

Однак це не заважає Путіну і Лукашенку лякати Захід. Вони, за переконанням білоруського журналіста, будуть цю тему протягувати надалі та ймовірно нагадувати про міфічний "Орешник" і міфічну ядерну зброю під час мирних переговорів.

Будуть казати, що готові не розміщувати ядерну зброю, але натомість Україна має віддати ще 2 свої області Росії. Це я кажу теоретично. На цю гру не треба піддаватися. Сподіваюся, що американська сторона чудово розуміє, що тим двом братам-акробатам вірити не можна,

– зазначив Вячорка.

Зазначимо, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та авіаексперт Анатолій Храпчинський також вважає, що вороги України надалі будуть намагатися залякати Європу наявністю в них "Орешників". Однак він наголосив, що Україна має передбачити протидію цим міжконтинентальним ракетам. Зокрема, він вважає, що наша держава могла б об'єднати зусиллям разом з європейськими партнерами для виробництва систем ППО.