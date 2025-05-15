Росіяни знову лякають українців "Орешником": Буданов відповів, чи є реальна загроза
- Російська пропаганда поширює інформацію про можливий удар по Україні "Орешником", але ГУР заспокоює, що причин для паніки немає.
- Керівник ГУР МО України Кирило Буданов запевнив, що якщо буде загроза, вони заздалегідь попередять про це.
Російська пропаганда знову заговорила про можливий удар по Україні "Орешником". Очільник ГУР МО України Кирило Буданок розповів, чи є реальна загроза.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.
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Чи є загроза удару "Орешником" по Україні
Росіяни знову поширюють інформацію про можливий удар по Україні "Орешником". Однак в ГУР заспокоюють та заявляють, що причин для паніки немає.
Ви ж бачили, що від ГУР МО не було жодної (інформації – 24 Канал). Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди, на жаль, від нас бачите попередження,
– наголосив Буданов.
Нагадаємо, що раніше очільник ЦПД Андрій Коваленко "не виключив", що глава Кремля Владімір Путін може знову запустити по Україні "Орешник". Водночас він зазначив, що в такому разі в людей буде час, аби пройти в безпечне місце, адже повідомлення про можливий пуск ракети обіцяють дати заздалегідь.