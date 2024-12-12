Навіщо Кремль переміщує "Орешник" в Білорусь

Владімір Путін та Александр Лукашенко вкотре підписали угоду про "стратегічне партнерство". Ба більше, російський диктатор заявив, що на території Білорусі розмістять ракетні комплекси "Орешник".

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що такі заяви насамперед орієнтовані на Захід. Особливо, на дуже обережних і поміркованих лідерів європейських країн.

До теми Чому розміщення "Орешника" в Білорусі не збільшує загрозу для України та НАТО

Чому хочуть перемістити "Орешник"

Путін хоче налякати Захід, змусити думати, що Росія наближається до їхніх кордонів. Також це підсилення погроз про застосування ядерної зброї і, на жаль, вони діють.

Зрозуміло, що з воєнного погляду переміщення ракет на 300 – 400 кілометрів не має ніякого сенсу. Адже дальність зброї становить 5 000 кілометрів. Але це політичний крок,

– зауважив Геннадій Гудков.

Він потрібен Путіну для ядерного шантажу. Очевидно, що Росія хоче використати всі стадії ядерних погроз. "Орешник" – це один з нових способів налякати людей і змусити думати, що Лукашенко тепер володією "ядерною кнопкою". Насправді ніяких повноважень для цього самопроголошений президент Білорусі немає.

Ядерний шантаж залишиться постійним атрибутом війни. Він не зникне навіть після її закінчення, бо є головним козирем Росії у стосунках з усім світом. Вони використовуватимуть погрози ядерною зброєю навіть після закінчення "гарячої фази" війни,

– додав російський опозиційний політик.

Нагадаємо, Лукашенко сам просив Путіна розмістити "Орешник" на території Білорусі. Диктатор сказав, що майданчики для розміщення ядерних ракет є, пускову установку створять самостійно, а зброю безкоштовно нададуть росіяни. Він додав, що висунув умову Путіну про те, що цілі визначатиме Білорусь, але "натискатимемо на кнопку разом".