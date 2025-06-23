Більшість компаній, причетних до "Орешника", не під санкціями, – Зеленський

У своїй заяві після зустрічі з Кіром Стармером у Британії Зеленський наголосив на важливості санкцій проти Росії. За словами українського лідера, більшість компаній, причетних до виробництва російської ракети "Орешник", не перебувають під санкціями.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Що Зеленський заявив про санкції проти Росії

Український лідер, підсумовуючи зустріч з британським прем'єром, назвав три завдання для досягнення справедливого миру.

Одне з них – санкції проти Кремля.

Наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві "Орешника", не під санкціями. Ми це виправимо,

– сказав Зеленський.

За його словами, для досягнення миру потрібні санкції проти Росії, які будуть реально унеможливлювати масштабування російського виробництва зброї. Україна передала партнерам перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орешника" та інших засобів, які росіяни використовують для терору.

"Всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому, мають бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу", – підкреслив президент України. Він додав, що взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру.

До слова, російський диктатор оголосив про "серйозне виробництво" ракети "Орешник" уже вдруге за 2025 рік. Ця зброя – частина інформаційно-пропагандистських кампаній, щоб залякати населення України та Заходу.