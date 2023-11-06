Організували захід біля лінії фронту: ДБР розслідує удар по 128 бригаді
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань почало розслідувати обставини трагічної загибелі військових 128 бригади та мирних жителів унаслідок ракетного удару по населеному пункту на Запоріжжі. Нині це одне з пріоритетних завдань для слідчих.
Росія завдала ракетного удару по 128 бригаді 3 листопада. Унаслідок дій окупантів загинуло 19 військовослужбовців.
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ДБР розслідує дії військових посадовців
У ДБР заявили, що зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області.
Під час ракетного удару 3 листопада, який ворог завдав ракетою типу "Іскандер", загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці.
Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.
Крім того, в ДБР повідомили, що ініційовано службове розслідування дій військових посадовців, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.
Удар по 128 бригаді: деталі
- Російська армія 3 листопада атакувала селище Зарічне в Запорізькій області. Інформація про те, що окупанти завдали удару по 128 бригаді з'явилася наступного дня.
- Збройні Сили України підтвердили, що окупанти вдарили по особовому складу 128 бригади. Як розповіли військові з фронту, росіяни атакували 128 бригаду під час нагородження. У бригаді підтвердили загибель 19 бійців.
- Наразі відомі імена трьох воїнів, які загинули. Зокрема, це Дмитро "Таксист" Мілютін, який був одним з найкращих артилеристів, ужгородець Сергій Кузнєв, який був ветераном АТО.
- Також внаслідок трагедії загинув колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Володимир Возний.
- Вище військово-політичне керівництво України вже відреагувало на трагедію. Глава Міноборони Рустем Умєров пообіцяв, що будуть з'ясовані всі обставини трагедії.
- Президент Володимир Зеленський 5 листопада повідомив, що відкрите кримінальне провадження та почато розслідування. Глава держави заявив, що трагедії можна було уникнути. Він наголосив на тому, що важливо встановити повну правду про те, що сталося.
- 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу.
- Додамо, що 128 бригада брала участь у звільненні Херсонської області, а також боях на Бахмутському та Запорізькому напрямках.