"Міцний горішок": ексклюзивні кадри з Оріхова, яке щодня обстрілюють росіяни

Росіяни 11 квітня вчергове обстріляли місто Оріхів, що у Запорізькій області. Окупанти влучили по місцевим підприємствам, внаслідок чого на одному з них сталася пожежа. Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомила з місця події ведуча Андріана Кучер. Вона додала, що о 6 ранку Оріхів обстрілювали з "Градів".

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"Росіяни не жаліють нічого. Місто обстрілюється щодня. Окупанти працюють з РСЗВ, закидують мінами, здійснюють постійні авіанальоти. Як і на інших гарячих ділянках, застосовують керовані авіабомби. Але найбільша шкода, за словами місцевих, від фосфорних бомб, якими теж обстрілюється Оріхів. Температура горіння така, що після обстрілу будинок вщент згорає за 20 хвилин", – розповіла Кучер.

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Немає живого місця

За словами ведучої, місто дуже понівечене. Наразі там немає жодної вцілілої багатоповерхівки. З 6 тисяч будинків приватного сектору вже зруйновано 4 тисячі. Росіяни знищують й навчальні заклади.

"Оріхів велике місто. До війни тут проживало 14 тисяч людей, але 90% наразі виїхало. Для тих, хто залишився, облаштували пункти незламності. Там люди можуть отримати продукти, помитися, випрати речі, оскільки рік місцеві живуть без основних комунікацій", – відзначила вона.

"Міцний горішок" Оріхів

Наразі лінія фронту проходить за 7 кілометрів від Оріхова. Росіяни дуже хотіли захопити місто, але це їм не вдалося, нагадала Кучер. Тому вони прозвали його "міцним горішком" і це підхопили місцеві.

Міцний горішок, наше українське місто Оріхів тримається, люди дуже позитивно налаштовані, всі чекають контрнаступу і перемоги,

– резюмувала ведуча.

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