Росіяни суттєво збільшили кількість штурмів на Оріхівському напрямку, – Плетенчук

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції ЗСУ по всій лінії фронту, зокрема, на Півдні. Там окупанти зосередили зусилля на Оріхівському напрямку.

Про це в етері телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України – Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що на Оріхівському напрямку росіяни суттєво збільшили кількість штурмів, передає 24 Канал.

До теми В Силах оборони відповіли, чи вплинув наступ на Харківщину на ситуацію щодо півдня

Росіяни посилили зусилля на Оріхівському напрямку

Плетенчук зазначив, що цього дня на Херсонщині знову були обстріли КАБами, проте не відбулося минулої доби штурмів на Кринки.

Це може бути пов'язано з посиленням тиску на Оріхівському напрямку. Там вчора було 19 штурмів тільки на Старомайорське і на Роботине. Проте ворог мав відкотитися з втратами, ніякого успіху немає,

– наголосив він.

Речник зауважив, що лінія фронту на Оріхівському напрямку тримається, а ситуація в принципі лишається досить складною, проте контрольованою.

Крім того, Плетенчук сказав, що українські військові бачать, що російські загарбники сконцентрувалися саме на Оріхівському напрямку, адже зазвичай були бої наступальні як на Оріхівському, так і на Херсонському напрямках, а зараз вони посилили свої дії саме на Оріхівському. Тому кількість штурмів суттєво збільшилася, але результат той самий – без успіху для ворога.

Чи готують окупанти новий наступ на Півдні

Дмитро Плетенчук раніше зазначав, що наступ російських окупантів на півночі Харківської області не вплинув на ситуацію на південному фронті. За словами речника, наразі там немає ознак нового наступу.

Капітан зауважив, що змін в стані, положенні та характері дій ворога не виявлено, точніше вони відсутні. Так само як відсутні ознаки створення наступальних угруповань. Крім того, ворог щодня робить спроби штурмів на південних напрямках.

Водночас у Генштабі ЗСУ зазначили, що на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Також ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог залучив значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами.