В Орську панують мародери: в Оренбурзі лунали сирени, людей просять евакуюватись

У російському місту Орськ прорвало дамбу. Тепер там панує безлад, місцеві розповідають про мародерів.

У російському Орську, який затоплює водою, також активізувались мародери. Крім цього, там звучали сирени, передає 24 Канал.

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Місцевих закликають евакуюватись

Місцеві жителі розповіли, що мародери нахабно розтягують речі, залазять у магазини та в будинки з човників. Їх закликають евакуюватись, однак вони не хочуть через те, що бояться за речі.

Вони попри небезпеку готові залишатися у своїх будинках до останнього, щоб зберегти майно. У поліції пообіцяли посилити патрулювання.

Паводок посилюється: дивіться відео

Росіяни не цураються мародерства на своїй території, однак все ще заперечують, що вони могли це робити в Україні.

У Оренбурзі також неспокійно

У російському Оренбурзі також звучить сирена. Місцевих мешканців закликають евакуюватись із міста.

За останньою інформацією, лише в Оренбурзькій області було підтоплено понад 10 тисяч будинків та майже 13 тисяч ділянок.

У Оренбурзі сирена: дивіться відео

Місцева влада пообіцяла виплати