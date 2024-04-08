В Орську ще один прорив дамби: вода вже в Оренбурзі, Тюмень – у зоні ризику

У російському Орську вода продовжує прибувати. Мер Оренбурга попередив, що у найближчі три дні місто накриє "безцпрецедентна повінь".

5 квітня стався прорив дамби на річці Урал в місті Орськ, що розташоване в Оренбурзькій області. Тепер стало відомо про вихід з берегів ще однієї тамтешньої ріки.

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Єлшанка теж влаштувала "бунт"

У найбільш постраждалому від прориву дамб Орську виходить із берегів ще одна річка – Єлшанка. З міста вже евакуювали понад 6 тисяч людей. Повінь дісталася сусіднього з Орськом Новотроїцька.

Тим часом в адміністративному центрі області – Оренбурзі рівень води в Уралі наближається до критичного. Так, на ранок 8 квітня він зріс до 872 сантиметрів.

В Оренбурзі вже "катаються на човнах": відео соцмережі

Нагадаємо, що небезпечною вважається позначка у 930 сантиметрів.

Сьогодні вже почало затоплювати передмістя Оренбурга – підтоплено понад півтори тисячі будинків.

Також новий прорив дамби стався у районі селища Лісоторгове. Там теж відбувається евакуація місцевих жителів.

Загалом в Оренбурзькій області затоплено понад 10 тисяч житлових будинків. Як зазначають російські ЗМІ, Оренбург давно не бачив такої повені.

Востаннє вона трапилася у 1942 році. За прогнозами, пік повені припаде на 10 квітня. Рівень води нормалізується не раніше 20 числа.

Нова буденність в Оренбурзькій області / Фото соцмережі

Що відбувається у передмісті Оренбурга: відео соцмережі

В Орську припинив роботу НПЗ, є постраждалі

У зв'язку із аномальним паводком роботу призупинив Орський НПЗ. Відомо, що він займається виготовленням палива для реактивних літаків. Лише за 2023 рік завод виробив 0,178 мільйонів тонн цього палива.

Раніше в Орську повідомляли про постраждалих від повені. Також говорили про 4 загаблих у місті. Втім, влада заперечила, що їхня смерть має стосунок до стихійного лиха. Натомість, запевнила, що ці люди начебто померли через природні причини та хвороби.

: Вранці влада також повідомила про загрозу затоплення цілих мікрорайонів Тюмені. Згодом російське мнс зазначило, що нібито небезпеки для міста немає. Підвищення води прогнозується в річках Тобол та Ішим, які не протікають через місто.