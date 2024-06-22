Такі союзи довго не живуть, – політолог про співпрацю Росії та КНДР

Диктатор Владімір Путін довів Росію до такого стану, що тепер йому доводиться "дружити" з КНДР. Але нічого з цього не вийде.

Про це 24 Каналу розповів політолог Дмитро Орєшкін, зауваживши, що КНДР та Росія навіть підписали договір про партнерство.

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Як наголосив Орєшкін, в договорі стверджується про допомогу, якщо буде "агресія" проти одного з учасників. Ці домовленості насправді нічого не варті.

Такі союзи довго не живуть. Ці автократи не зважають на домовленості. Вони підтримують їх доти, доки це вигідно. У 2010 році та ж Росії підтримала санкції проти КНДР. А в 2017-му Путін особисто організував санкції проти КНДР у сфері науки, промисловості, торгівлі. Минуло пару років – і тепер "вічний" союз з КНДР,

– розповів Орєшкін.

Найімовірніше, зараз КНДР отримає від Росії ядерні технології. Путін – досить мстива людина, тому він хоче помститися країнам Заходу, які підтримують Україну. Ситуація в регіоні буде більш напруженою.

Це може вдарити і по Китаю. Йому не потрібна сильно незалежна КНДР. Хоча б через те, що тоді Південна Корея та Японія починають ще краще ставитися до США. Сильні позиції цього троїстого союзу також Китаю не на користь,

– припустив Орєшкін.

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