Мобілізація строковиків з Росії на війну: чи можуть вони змінити ситуацію на лінії фронту
У Росії розпочався осінній призов, у межах якого планують призвати до лав окупантів 120 тисяч строковиків. Відповідно, цю кількість росіян демобілізують та будуть схиляти до переходу на контрактну службу.
З точки зору російського командування, це досить привабливий ресурс. Однак після розуміння, як ведеться війна в Україні, охочих росіян піти на контрактну службу буде не так багато. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт та аналітик Андрій Харук.
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Чи змінять строковики ситуацію на фронті
Утім, ми маємо справу з безпросвітною глибинкою Росії, де іншого способу "піднятися" соціальними сходами, окрім як піти на контрактну службу, немає. І цей ресурс країна-агресорка може залучити.
Вирішальної ролі він (мобілізаційний ресурс строковиків – 24 канал) кількісно не гратиме. А якісно, ці вчорашні строковики можливо будуть трохи кращими у військовій навченості, аніж примусово мобілізовані,
– пояснив військовий експерт.
Харук пояснив, чи змінять строковики ситуацію на фронті: дивіться відео
Російська мобілізація провалилася
"Тимчасова" мобілізація, яку оголосила країна-агресорка, зазнала провалу. Так, російські мобілізаційні структури не мали жодного досвіду роботи, на відміну від українських, які мають налагоджену схему. Крім того, армія має "переварити" мобілізованих та забезпечити їх одягом і зброєю, а також провести бодай примітивну підготовку.
Не дарма заява про завершення мобілізації в Росії збіглася з оголошенням призову, бо паралельно потягнути цих два процеси – мобілізацію та призов на строкову службу – російські структури не спроможні,
– розповів Харук.
За його словами, в Кремлі вирішили, що призов на строкову службу є більш пріоритетним процесом.
Крім того, країна-агресорка не змогла набрати до свого війська необхідний ресурс, тому вирішила мобілізувати на війну проти України й засуджених. Це є ще одним свідченням того, що російська мобілізація провалилася.
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Осінній призов в Росії: останні новини
- Росія заявила про завершення мобілізації. Втім, уже 1 листопада загарбники оголосили осінній призов. Він триватиме до 31 грудня 2022 року й у його межах планують призвати 120 тисяч громадян держави-агресорки. За даними росЗМІ, це на 7 тисяч менше, аніж роком раніше.
- Однак російський диктатор Владімір Путін не підписував указу щодо завершення мобілізації. У Кремлі готуються до того, щоб знову відправляти чоловіків на війну. Ба більше, росіянам вже приходять повістки з датами 2023 року.
- Британські розвідники зауважили, що осінній призов ускладнить проблеми російських збройних сил. За їхніми даними, російська армія і так перевантажена, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тисяч військових у межах так званої "часткової" мобілізації.