Мобілізація строковиків з Росії на війну: чи можуть вони змінити ситуацію на лінії фронту

У Росії розпочався осінній призов, у межах якого планують призвати до лав окупантів 120 тисяч строковиків. Відповідно, цю кількість росіян демобілізують та будуть схиляти до переходу на контрактну службу.

З точки зору російського командування, це досить привабливий ресурс. Однак після розуміння, як ведеться війна в Україні, охочих росіян піти на контрактну службу буде не так багато. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт та аналітик Андрій Харук.

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Чи змінять строковики ситуацію на фронті

Утім, ми маємо справу з безпросвітною глибинкою Росії, де іншого способу "піднятися" соціальними сходами, окрім як піти на контрактну службу, немає. І цей ресурс країна-агресорка може залучити.

Вирішальної ролі він (мобілізаційний ресурс строковиків – 24 канал) кількісно не гратиме. А якісно, ці вчорашні строковики можливо будуть трохи кращими у військовій навченості, аніж примусово мобілізовані,

– пояснив військовий експерт.

Харук пояснив, чи змінять строковики ситуацію на фронті: дивіться відео

Російська мобілізація провалилася

"Тимчасова" мобілізація, яку оголосила країна-агресорка, зазнала провалу. Так, російські мобілізаційні структури не мали жодного досвіду роботи, на відміну від українських, які мають налагоджену схему. Крім того, армія має "переварити" мобілізованих та забезпечити їх одягом і зброєю, а також провести бодай примітивну підготовку.

Не дарма заява про завершення мобілізації в Росії збіглася з оголошенням призову, бо паралельно потягнути цих два процеси – мобілізацію та призов на строкову службу – російські структури не спроможні,

– розповів Харук.

За його словами, в Кремлі вирішили, що призов на строкову службу є більш пріоритетним процесом.

Крім того, країна-агресорка не змогла набрати до свого війська необхідний ресурс, тому вирішила мобілізувати на війну проти України й засуджених. Це є ще одним свідченням того, що російська мобілізація провалилася.

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