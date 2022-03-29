Ослаблений і дезорієнтований, – в Генштабі ЗСУ оцінили стан справ у лавах ворога

29 березня 2022 , 01:39
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України продовжують діяти ефективно та нещадно знищують російських окупантів. Ворог ослаблений і дезорієнтований.

Водночас значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Про це в ніч на 29 березня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та завданням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст,
– додали у Генштабі.

Втрати Росії у війні проти України

  • Особовий склад – 17 тисяч осіб;
  • Танки – 586 одиниць;
  • Бойові броньовані машини – 1694 одиниць;
  • Артилерійські системи – 302 одиниць;
  • РСЗВ – 95 одиниць;
  • Засоби ППО – 54 одиниць;
  • Літак – 123 одиниць;
  • Гелікоптер – 127 одиниць;
  • Автомобільна техніка – 1 150 одиниць;
  • Кораблі / катери – 7 одиниць;
  • Цистерн з паливом – 73 одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66 одиниць;
  • Спеціальна техніка – 21 одиниць;
  • Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

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Автор: Олег Васьків