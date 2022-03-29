Ослаблений і дезорієнтований, – в Генштабі ЗСУ оцінили стан справ у лавах ворога
29 березня 2022 , 01:39Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України продовжують діяти ефективно та нещадно знищують російських окупантів. Ворог ослаблений і дезорієнтований.
Водночас значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Про це в ніч на 29 березня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та завданням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст,
– додали у Генштабі.
Втрати Росії у війні проти України
- Особовий склад – 17 тисяч осіб;
- Танки – 586 одиниць;
- Бойові броньовані машини – 1694 одиниць;
- Артилерійські системи – 302 одиниць;
- РСЗВ – 95 одиниць;
- Засоби ППО – 54 одиниць;
- Літак – 123 одиниць;
- Гелікоптер – 127 одиниць;
- Автомобільна техніка – 1 150 одиниць;
- Кораблі / катери – 7 одиниць;
- Цистерн з паливом – 73 одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66 одиниць;
- Спеціальна техніка – 21 одиниць;
- Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.
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