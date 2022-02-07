Основна мета – залякати НАТО, – військовий експерт про спільні навчання Росії та Білорусі

Росія стягнула велику кількість техніки до Білорусі – нібито для військових навчань. Вони відбуватимуться неподалік від кордону з Україною. Провокації можливі, однак вторгнення Росії з території Білорусі є малоймовірним.

Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, основна мета Росії – залякати НАТО.

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Мета Росії

Москва зосереджує більшість військ на західному кордоні Білорусі – це відбувається не просто так.

Основна мета – залякати НАТО. Їх цікавить особливо Сувальський коридор – між Калінінградською областю і Білоруссю. Думаю, там будуть основні зусилля навчань, щоб залякати НАТО. Олег Жданов Військовий експерт

Жданов про російсько-білоруські навчання: дивіться відео 24 каналу

Російські навчання у Білорусі: коротко