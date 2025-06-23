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23 червня, 09:06
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Основна ціль – Київ: Росія атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами та майже 370 дронами

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Російська армія запустила по Україні 368 дронів та ракет, з яких ППО збила 354 цілі, включно з 146 "Шахедами".
  • Внаслідок атаки на Київ загинули 6 людей, 15 отримали поранення, зруйновано будинок, триває розбір завалів.
  • Зафіксовано 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К, частину з яких вдалося збити.

Російська армія в ніч проти 23 червня запустили по Україні загалом 368 дронів та ракет, з яких ППО змогла збити більшість. Повітряний напад був націлений на Київ та область, де уламки БпЛА падали на 25 локаціях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО 23 червня

Оборонці неба збили із 20:00 22 червня збили 354 повітряні цілі ворога. Серед озброєння, яке російни запустили по Україні було:

  • 352 ударниих БпЛА типу "Шахед" (до 160 штук) і безпілотників-імітаторів різних типів. Дрони летіли з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ;
  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянської області;
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К, запущених з Курська.

Завдяки силам авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем і мобільних вогневих груп 146 ворожих "Шахедів" і БпЛА інших типів збиті вогневими засобами, а 193 – локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Також цілі не досягли 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та вдалося збити 5 ракет Іскандер-К.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області,  
– йдеться в повідомленні військових.

Збиті цілі станом на ранок 23 червня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, станом на 09:20 внаслідок атаки по Києву загинули 6 людей. Відомо про 15 постраждалих. Вороже озброєння знову зруйнувало будинок в столиці. На місці триває розбір завалів.