Основні зусилля росіян на Харківщині – зупинити подальше просування ЗСУ у бік кордону, – Генштаб

Російські окупанти намагаються стримувати повторне просування українських військових у бік кордону на Слобожанському напрямку.

Слобожанський напрямок

В ранковому оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомили про основні зусилля ворога на Слобожанському напрямку.

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Ворог діє угрупованням з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів.

Ситуація на Харківщині

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що ворог здійснює ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків. Водночас на Ізюмському напрямку росіяни намагаються атакувати українські підрозділи.

Ізюмський напрямок

Ворог продовжує підготовку до наступу на Ізюмському напрямку. Для цього росіяни задіяли угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу.

А також повітряно-десантні війська. Росіяни зосередили основні зусилля на нанесенні вогневого ураження нашим підрозділам у цьому районі.

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