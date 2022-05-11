Основні зусилля росіян на Харківщині – зупинити подальше просування ЗСУ у бік кордону, – Генштаб
Джерело:Генштаб
Російські окупанти намагаються стримувати повторне просування українських військових у бік кордону на Слобожанському напрямку.
Слобожанський напрямок
В ранковому оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомили про основні зусилля ворога на Слобожанському напрямку.
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Ворог діє угрупованням з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів.
Ситуація на Харківщині
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України,
– йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що ворог здійснює ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків. Водночас на Ізюмському напрямку росіяни намагаються атакувати українські підрозділи.
Ізюмський напрямок
Ворог продовжує підготовку до наступу на Ізюмському напрямку. Для цього росіяни задіяли угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу.
А також повітряно-десантні війська. Росіяни зосередили основні зусилля на нанесенні вогневого ураження нашим підрозділам у цьому районі.
ЗСУ намагаються відтіснити ворога
- Збройні сили України звільнили 4 населені пункти Харківської області. Йдеться про: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
- Напередодні на Харківщині також звільнили кілька населених пунктів, зокрема, село Циркуни. У Генштабі повідомляли, що українські військові проводять контрнаступальні дії.
- Натомість війська агресора готуються для проведення подальших наступальних дій на двох напрямках: Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.
- Російська армія обстрілює Ізюм касетними снарядами і намагається звинуватити у цьому Збройні Сили України.
- Ще наприкінці березня Олег Синєгубов повідомив, що росіяни практично стерли з лиця землі місто Ізюм. Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи, а мешканці залишились без базових потреб.
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