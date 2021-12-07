Основними козирями Путіна є війська, – Дубовик про стосунки Росії і США

Під час розмови з американським президентом Джо Байденом очільник Кремля Володимир Путін може мати козирі. Вони зокрема стосуються України.

Мовиться про військову сферу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

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Війська як козир

За його словами, в Організації Північноатлантичного договору немає такого озброєння, як у Росії.

Основні його (Путіна – 24 канал) козирі – це війська на кордонах з Україною, бо НАТО таких військ не має,

– наголосив Дубовик.

Він вважає, що головним союзником Росії є її армія і флот. Путін опирається на свої військові потужності, аби зробити боляче Україні та надіслати сигнал Києву і Вашингтону.

"В Україні давно відкинули ідею спроб збройним шляхом звільнити Донбас. Пропри наявність необхідних військових ресурсів, цього робити не треба", – додав експерт.

Головне про розмову Путіна і Байдена

Саме зараз відбувається відеозустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна.

Центральною темою розмови, як анонсували обидві сторони, є Україна.

У Кремлі заявили, що не чекають прориву від переговорів двох президентів. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, зараз відносини між країнами не дозволяють на це розраховувати.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що американський президент поговорить з очільником нашої держави після спілкування з Путіним.

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