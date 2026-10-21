"Мені байдуже, як це буде зроблено": Трамп про мирну угоду між Україною та Росією

Дональд Трамп вважає, що Зеленському та Путіну не обов'язково перебувати в одній кімнаті, щоб домовитися про завершення війни. Сильна особиста неприязнь між лідерами України та Росії ускладнює переговори, однак угоду можна укласти й іншим способом.

Про це він заявив під час пресконференції 20 жовтня.

Що Трамп сказав про переговори Зеленського та Путіна?

Трамп заявив, що особиста зустріч українського та російського лідерів не є обов'язковою умовою для досягнення домовленості. Між Зеленським і Путіним існує сильна ворожнеча, яка, на його думку, заважає їм дійти згоди.

Гадаю, вони можуть це зробити й інакше. Їм важко опинитися в одній кімнаті. Мені байдуже, як це буде зроблено,

– сказав президент США.

Водночас Трамп заявив, що обидві країни зазнають значних людських втрат через війну. Однак він зауважив, що Росія є великою країною, тоді як Україна має значно менші ресурси.

Україна має сама прагнути укласти угоду, адже Сполучені Штати витратили на це ціле багатство, Європа теж витратила ціле багатство, і Європа вже втомилася від цього,

– заявив Трамп.

Він додав, що відсутність домовленостей може призвести до подальшого погіршення ситуації.

Тим часом у Кремлі заявили, що Росія не піде на "політичні поступки" заради економічних домовленостей зі США. За словами Сергія Лаврова, Москва спочатку хоче почути пропозиції американської сторони, а вже після цього оцінюватиме можливість укладення угод. Водночас Кремль нібито готовий до економічної співпраці, але не збирається змінювати свою політичну позицію.

Лавров також заявив, що повернення до формату відносин із західними країнами, який існував до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, неможливе.

Стів Віткофф, за попередньою інформацією, 21 жовтня має вирушити до Росії, щоб обговорити з Володимиром Путіним пропозиції щодо мирного врегулювання війни.