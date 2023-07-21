Небезпечні ракети: які установки здатні перехопити "Онікс"

Російські загарбники вийшли з угоди на експорт зерна й тепер хочуть знищити портову інфраструктуру України. Для цього окупанти використовують дрони та різні типи ракет, зокрема "Онікс".

Ця надзвукова ракета особливо небезпечна на ближніх дистанціях. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Онікс" – це ракета берегового комплексу "Бастіон". Вона може стартувати як з наземної пускової установки, так й з повітря. Швидкість у неї дуже велика, а час підльоту короткий. При підльоті до цілі опускається до 10 метрів над поверхнею води.

Бастіон – це ракетна система берегової оборони, створена в Росії спільно з білоруським підприємством "Техносоюзпроект".

У чому найбільша небезпека ракет "Онікс": дивіться відео

Ключові особливості "Онікс"

Ракета "Онікс" протикорабельна, але також може завдавати ударів й по великих спорудах. Вона направляється на великі будівлі. Ракета коштує понад 1 мільйон доларів. Останнім часом її часто використовую, адже окупанти мають на меті повністю зруйнувати портову інфраструктуру від Миколаєва до Одеси.

Росіяни так грюкають дверима. Це "логічне" завершення зернової угоди,

– сказав військовий експерт.

"Онікси" можуть перехоплювати NASAMS й системами радіоелектронної боротьби. Крім того, є певні системи, які відводять ракети з головками самонаведення від цілі. Ракети, якими зараз б'ють по наших портах, можуть довго використовувати. У ворога їх небагато, можливо декілька сотень, однак виробництво складне й дороге.

"Путін напевно дуже злий через те, що Україна не пішла на поводу. Не погодилися на підключення його банків до SWIFT, не дала прокачати аміак. Вимоги диктатора щодо зернової згоди перевищили поріг доцільності", – зазначив Світан.

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