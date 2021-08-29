Останні британські війська вивели з Афганістану, США – на завершальному етапі

Велика Британія після 20 років місії в Афганістані вивела останніх своїх військових. Незабаром це повністю зробити планують і Сполучені Штати. Тим часом Лондон та Париж пропонують створити у Кабулі зону безпеки.

Про завершення виведення військ повідомило Міністерство оборони Великої Британії. У повідомленні зазначено, що останній рейс з військовими вже вилетів з Кабула.

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Місія Британії в Афганістані тривала 20 років

Вперше британських військових ввели на афганську територію ще 20 років тому – після атак 11 вересня 2001 року. Тоді коаліція мала завдання знайти лідерів "Аль-Каїди".

Про крапку у місії у своєму звернення повідомив і прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Він наголосив, що з Афганістану з 13 серпня вивезли понад 11 тисяч осіб.

Посол в Афганістані Лорі Брістоу покинув Кабул на борту одного з останніх рейсів. Усі військові, дипломати і цивільні службовці уже поїхали – це завершення місії, більшої за масштабом якої не були,

– сказав Джонсон.

При цьому Джонсон пообіцяв зберегти британську присутність у регіонів, а також подвоїти гуманітарну допомогу.

Текст публікації Міноборони Великої Британії:

Останній рейс з особовим складом Збройних сил Великої Британії вилетів з Кабула. Всім тим, хто так мужньо служив під величезним тиском та жахливими умовами для безпечної евакуації найвразливішого цивільного населення: Дякую.

Британські військові покинули Афганістан/ Фото Міноборони Великої Британії

Місія тривала 20 років / Фото Міноборони Великої Британії

США завершують евакуацію з Афганістану

На фінальному етапі виведення військ та евакуації громадян перебувають і США. Поки що на те, аби покинути країну, чекають близько тисячі осіб.

На те, аби військові США покинули Афганістан, чекають таліби. Вони кажуть, що візьмуть під контроль аеропорт у Кабулі.

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У Кабулі хочуть створити зону безпеки

Тим часом, Франція та Велика Британія пропонують створити у Кабулі безпечну зону. Відповідну резолюцію представлять на засіданні ООН 30 серпня. Це, за словами глави Франції Еммануеля Макрона, дозволить продовжити гуманітарні операції.

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