3 причини, чому останні масовані атаки по Україні є провалом для Кремля

Дві сотні ракет та приблизно стільки ж "Шахедів" за пару днів – це величезний ресурс. Росія накопичувала ракети майже всю осінь. Результат?

Який аспект не візьми – інакше як провалом для Кремля не назвеш.

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Росіяни можуть організувати ще кілька масованих атак, але сенс?

По-перше, у світі вже почали забувати, на яке варварство здатні росіяни. Тепер забезпечений максимальний контраст: Україна високоточною ракетою знищила російський корабель – Росія атакувала пологовий будинок, житлові будинки, магазини, убила десятки мирних людей.

Терористична держава як вона є. Воює з дітьми, людьми похилого віку, цивільною інфраструктурою, публічно в цьому зізнається і пишається своїми злочинами.

По-друге, у Москві явно мають намір покласти українську енергетику до початку морозів. Минулого року такі атаки призводили до масштабних відключень електрики. Зараз все наочно: навіть "Кинджали" не допомагають.

У росіян накопичені ще кілька сотень ракет для масованих ударів, вони здатні організувати ще кілька хвиль у стислі терміни, до них треба бути морально готовими. Але поки що немає навіть натяку, що їм вдалося перевантажити українську ППО.

Так, поки що є вразливі території. Але вирішити завдання Кремлю не вдається. А з таким темпом скоро росіяни знову будуть змушені накопичувати ракети місяцями.

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По-третє, йдучи на відверті воєнні злочини та атакуючи мирні міста, росіяни намагаються змусити українське командування послабити прикриття військ та перемістити ППО. А також відмовитись від операцій, через які Росія за пару днів втратила 5 літаків. Значить їм дуже боляче. Отже, треба продовжувати.

Висновки з атак

1) Заходу. Дуже дякую за надані системи ППО. Стратегія нарощування можливостей українських сил ППО працює. Це вже врятувало багато життів. Добре, що під'єдналася Японія. Дуже правильно відреагувала Велика Британія. Потрібно продовжувати, треба більше засобів захисту. Насамперед – від балістики.

Однак цього завжди буде недостатньо, якщо не:

зняти обмеження на використання західної зброї на територію Росії;

розібратися з поставками західного комплектовання для російських ракет;

надати авіацію з необхідними параметрами засобів виявлення та ураження;

надати Taurus та аналогічні системи в адекватній кількості.

Ці рішення перезріли, їх треба реалізовувати.

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2) Росіянам. Російська авіація знищила пів села у Воронезькій області. Це не випадковість. Згадайте: днями військовий злочинець прикінчив батька головного церковного пропагандиста. Це знаки: ви наробили стільки зла, що чаша переповнилася. Ви прокляті. Творити зло безкарно не можна. Ви чудово знаєте, як це працює. Страждати будуть не ті, хто чинить зло, а ті, хто поруч.

З кожним днем російська армія завдаватиме дедалі більшої шкоди самій Росії. Кожна атака на Україну приноситиме все більші жертви росіянам. Ви продали своїх родичів до армії, а вийшло, що купили війну у кредит. Прийдеться розплачуватися.