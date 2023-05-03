Вибухи та пожежі в Росії почастішали: що відбувається у країні-агресорці останніми днями

Останніми днями у прикордонних районах Росії сталася серія вибухів. Також з рейок сходять потяги, горять склади, а у тимчасово окупованому Криму розцвітає "бавовна".

24 Канал зібрав усі гучні "вибухові інциденти" на території Росії, які відбулись останніми днями.

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Що відбувається на території Росії: хронологія подій

3 травня

Вночі у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю, неподалік порту Тамань, запалав резервуар із нафтопродуктами. Це зовсім недалеко від Кримського мосту. Російські пропагандисти заявляють, що пожежа почалась внаслідок падіння БпЛА.

Пожежі присвоїли найвищий ранг складності. Глава Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що постраждалих немає.

Також о 02:30 ночі за московським часом щось "бабахнуло" біля Кремля. Місцеві повідомили про 2 гучні "бавовни", які були схожі на звуки грому. Також жителі будинку на набережній бачили іскри в небі та людей із ліхтариками біля Кремлівської стіни. Підсвітку Кремля та Кремлівської набережної одразу вимкнули.

Після того, як ця новина з'явилася в мережі, у пресслужбі Путіна заявили, що Україна вночі намагалася завдати удару по Кремлю за допомогою безпілотників.

Російські військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль, постраждалих немає. Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю, де і коли вважатиме за потрібне. Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента Росії напередодні Дня перемоги,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, російські пропагандистські канали заявили, що в ніч проти 3 травня 5 безпілотників ЗСУ нібито атакували військовий аеродром у Дубровському районі Брянської області. За їхніми словами, 2 з них вибухнули на території аеродрому, ще 2 знищили зі стрілецької зброї, а 5-й під час звітування "кудись зник". В результаті атаки пошкоджено транспортний літак Ан-124. Пропагандисти одразу заявили про те, що він буцімто "не експлуатується" і в нього лиш пошкоджено крило. Реакції місцевої влади поки що не було.

ЗМІ уточнили, що атаки зазнав 566-й окремий військово-транспортний авіаційний полк військової частини 41495.

Проте це ще не все. Цього дня, близько 7 ранку за місцевим часом, у селі Гостилиці Ленінградської області сталася пожежа на аеродромі. Це найбільший аеродром авіації загального призначення в Північно-Західному федеральному окрузі. Там на відкритих ділянках та в ангарах базується понад 100 літаків.

У МНС країни-агресорки повідомили, що в одному з ангарів загорілись покришки, а площа загоряння склала буцімто лиш 15 квадратних метрів. Місцева влада навздогін заявила, що з ангара нібито встигли евакуювати два вертольоти й що техніка не постраждала.

2 травня

Ввечері на залізниці Брянської області стався вибух. Глава регіону Олександр Богомаз заявив, що в районі станції Сніжецька "спрацював невстановлений вибуховий пристрій", через що з рейок зійшли локомотив та "кілька вантажних вагонів". Однак очевидці повідомляли про кілька вибухів, а місцеві ЗМІ писали, що з рейок зійшли 20 вагонів вантажного складу. Пропагандисти також стверджують, що у вагонах були пропан та вапно. Проте схоже на те, що з вагонів, які перекинулись, стався розлив сірки й селітри.

На Брянщині перекинувся потяг: дивіться відео

Також повідомлялося, що у Білгородській області безпілотник скинув вибухівку на місце будівництва захисних споруд у районі села Прилісь. У Росії заявили, що 46-річний робітник отримав контузію. І ще один БпЛА нібито атакував територію біля селища Алес, менш ніж за кілометр від російсько-українського кордону. Дрон буцімто скинув боєприпас й пошкодив екскаватор.

1 травня

На території Сусанінського поселення у Гатчинському районі Ленінградської області хтось підірвав лінії електропередачі. Глава регіону Олександр Дрозденко повідомив, що на іншій опорі ЛЕП знайшли ще один вибуховий пристрій, але його розмінували. Місцева поліція порушила кримінальну справу за статтями "Диверсія" та "Незаконний обіг вибухових речовин". Окупантам нікого затримати не вдалося.

Диверсія на ЛЕП у Ленінградській області: фото

Цього дня у Росії був "марафон диверсій". Адже в Унецькому районі Брянської області, на 136 кілометрі ділянки Брянськ-Унеча, спрацював вибуховий пристрій на залізничних коліях. З рейок зійшли локомотив вантажного поїзда та сім вагонів. Склад перевозив нафтопродукти та пиломатеріали, тож після аварії спалахнула пожежа.

Проросійські телеграм-канали заявили, що вибухівку було встановлено у трьох місцях, а внаслідок вибуху утворилася вирва близько 2,5 метра завглибшки та близько 1,5 метра в діаметрі.

Диверсія на залізниці Брянщини: фото

Вибухи у тимчасово окупованому Криму

Крім цього, з приходом теплої весняної погоди та постачання зброї Україні, у тимчасово окупованому Криму також почастішали вибухи. Росіяни дуже непокояться, що це елемент підготовки українського контрнаступу.

29 квітня стався вибух на нафтобазі у Козачій бухті – там почалась масштабна пожежа, якій присвоїли найвищий ранг небезпеки. Росіяни заявили, що це робота українських БпЛА. Представник ГУР МО Андрій Юсов пізніше повідомив, що під час атаки згоріли 10 резервуарів та 40 тисяч тонн пального, які призначались для ворожого чорноморського флоту, які прикривали морпіхи та сили ППО.

1 травня стало відомо про роботу ППО біля Євпаторії та у Севастополі. Окупанти заявили, що там нібито позбивали безпілотники. Проте фото зі Севастополя свідчать про те, що над Артбухтою навпроти пляжу "Хрусталка" щось сильно горіло.