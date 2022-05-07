Останній ляпас Путіну, – Піонтковський про підписання ленд-лізу 9 травня

Через розв'язання Росією повномасштабної війни США крок за кроком підтримують Україну. Останнім "ляпасом" Володимиру Путіну з боку американської сторони стане підписання ленд-лізу 9 травня.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Путін отримає "ляпаса"

Після того, як Конгрес США проголосував за ленд-ліз для України, багато хто дивувався, чому Джо Байден не поспішає його підписувати. Однак президент США вирішив це зробити у той час, коли Путін буде проводити парад у Москві, з точністю до години.

Це просто останній ляпас Путіну,

– наголосив Піонтковський.

Востаннє ленд-ліз застосовували під час Другої світової війни. Тоді США передавали зброю європейським країнам, які боролися проти гітлерівської Німеччини.

Публіцист також нагадав, що перед голосуванням за ленд-ліз відбувся певний каскад подій, який також підтверджував підтримку Україні з боку США. Зокрема, 25 квітня у Київ з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен, а також голова Пентагону Ллойд Остін.

Після цього важливою подією стала зустріч міністрів 40 країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Вони зібралися 26 квітня, аби обговорити підтримку України у війні з Росією.

Ленд-ліз для України: що відомо

Палата представників Конгресу США 28 квітня проголосувала за ленд-ліз для України. Відповідне рішення підтримали 417 голосами. Проти нього виступили 10 осіб.

Після цього документ повинен підписати Джо Байден. Стало відомо, що президент США планує це зробити 9 травня. Варто зауважити, що ця дата є "особливою" для Росії.

Закон передбачає спрощену процедуру передачі зброї іншим державам. Він надасть президенту США розширені повноваження щодо оборонної допомоги Україні.

За словами Володимира Зеленського, програма ленд-лізу допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну на українській території.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що надання ленд-лізу означає впевненість США у перемозі України над Росією.

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